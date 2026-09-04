Уже 4 вересня команди зустрінуться на полі стадіону Бетіса. Початок поєдинку запланований на 22:00 за київським часом, передає 24 Канал.

Реал прагне продовжити переможну серію

Бетіс потужно розпочав сезон, здобувши перемоги у двох стартових турах. Однак у минулому матчі команда з Севільї зазнала несподіваної поразки від Леванте – 2:5, через що втратила можливість залишитися серед лідерів.

Наразі Бетіс має шість очок та посідає сьоме місце в турнірній таблиці. У минулому сезоні севільці 15 разів грали внічию – це був найвищий показник серед команд топ-6.

Реал Мадрид, навпаки, стартував максимально впевнено. Команда виграла всі три матчі та набрала дев'ять очок. У третьому турі мадридці розгромили Малагу з рахунком 4:0, а загальна різниця голів команди становить +8.

За підсумками трьох турів Реал займає друге місце, поступаючись лише Барселоні за додатковими показниками. Окремої уваги заслуговує Кіліан Мбаппе: француз уже забив чотири голи та очолює бомбардирські перегони Ла Ліги.

Як команди грали між собою

Минулого сезону Бетіс і Реал Мадрид зустрічалися двічі. У першому матчі мадридці на Сантьяго Бернабеу розгромили суперника – 5:1, тоді як у другому колі команди не визначили переможця, зігравши 1:1.

Цікаво, що в останніх двох офіційних матчах Ла Ліги Бетіс завдав дев'ять ударів у площину воріт, а Реал – 17. Севільці також виконали 15 кутових проти 11 у мадридців.

Реал традиційно може зробити ставку на контроль м'яча, швидке переведення гри та індивідуальну майстерність своїх лідерів. Мадридці особливо небезпечні, коли суперник помиляється та залишає вільний простір для стрімких атак.

Водночас Бетіс матиме серйозну мотивацію після поразки 2:5. Домашня арена та бажання відібрати очки у одного з головних фаворитів чемпіонату можуть зробити матч значно складнішим для команди Жозе Моурінью.