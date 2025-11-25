Календар і розклад гонок біатлонного сезону 2025 – 2026: усі результати України

Із 29 листопада 2025 року по 22 березня 2026 року поціновувачі одного із найвидовищніших зимових видів спорту зможуть насолодитись новим біатлонним сезоном 2025 – 2026. Змагання будуть поділені традиційно на дев'ять етапів Кубка світу, чемпіонат Європи, а також Олімпійські ігри.

Вже 29 листопада біатлонний сезон візьме свій старт. Перший етап Кубка світу відбудеться у шведському Естерсунді. Новий сезон відкриють жіноча традиційна естафета. 24 Канал розповідає про розклад усіх гонок біатлонного сезону 2025 – 2026.

Який розклад біатлонного сезону 2025 – 2026?

Окрім етапів Кубка світу у новому сезоні 2025 – 2026 на біатлоністів чекатиме чемпіонат Європи. Змагання прийме норвезький Шушен із 28 січня по 1 лютого 2026 року.

Цей біатлонний сезон є особливим, адже із 8-го по 21-ше лютого 2026 року в італійському Антгольц-Антерсельві відбуватимуться біатлонні гонки, на кону яких стоятимуть олімпійські нагороди. Це буде головний старт у цьому сезоні.

Нагадаємо, що минулий біатлонний сезон не був багатим на медалі від українських атлетів. У топ-10 загального заліку Кубка світу за підсумками усіх етапів не було жодного представника української збірної. У чоловічому заліку найвище місце посів Дмитро Підручний – 19-та сходинка (409 пунктів), а серед жінок найвище фінішувала Юлія Джима – 17-та позиція (368 балів).

У чоловіків Великий кришталевий глобус здобув норвежець Стурла Легрейд (1291 бал), а й жінок найкращою стала німкеня Франциска Пройс (1278 очок).

У новому сезоні прихильники не побачать легендарних братів Бьо, які водночас закінчили кар'єру.

До слова. Крапку у біатлонному сезоні поставить етап Кубка світу у норвезькому Гольменколлені (19 – 22 березня 2026 року).

1-й етап Кубка світу (29 листопада – 7 грудня) Естерсунд, Швеція

29 листопада (14:15) – жіноча естафета 4 х 6 кілометрів

29 листопада (17:55) – чоловіча естафета 4 х 7,5 кілометрів

30 листопада (15:00) – одиночна змішана естафета

30 листопада (17:40) – змішана естафета

2 грудня (16:30) – індивідуальна гонка 15 кілометрів, жінки

3 грудня (16:30) – індивідуальна гонка 20 кілометрів, чоловіки

5 грудня (17:00) – спринт 7,5 кілометра, жінки

6 грудня (17:30) – спринт 10 кілометрів, чоловіки

7 грудня (14:15) – гонка переслідування 10 кілометрів, жінки

7 грудня (16:15) – гонка переслідування 12,5 кілометрів, чоловіки

Жіноча збірна України проводить перший етап без своєї лідерки Юлії Джими. Киянка пропустить старт сезону через ушкодження. Очікується, що Джима доєднається до команди на другому етапі у Гохфільцені.

2-й етап Кубка світу (12 – 14 грудня) Гохфільцен, Австрія

12 грудня (12:25) – спринт, 10 кілометрів, чоловіки

12 грудня (15:15) – спринт, 7,5 кілометрів, жінки

13 грудня (13:00) – гонка переслідування, 12,5 кілометрів, чоловіки

13 грудня (15:15) – жіноча естафета 4 х 6 кілометрів

14 грудня (13:00) – чоловіча естафета 4 х 7,5 кілометрів

14 грудня (15:45) – гонка переслідування 10 кілометрів, жінки

3-й етап Кубка світу (18 – 21 грудня) Ансі, Франція

18 грудня (15:15) – спринт 7,5 кілометрів, жінки

19 грудня (15:15) – спринт 10 кілометрів, чоловіки

20 грудня (13:15) – гонка переслідування 10 кілометрів, жінки

20 грудня (15:45) – гонка переслідування 10 кілометрів, чоловіки

21 грудня (13:15) – мас-старт 12,5 кілометрів, жінки

21 грудня (15:45) – мас-старт 15 кілометрів, чоловіки

4-й етап Кубка світу (8 – 11 січня) Обергоф, Німеччина

8 січня (15:10) – спринт 10 кілометрів, чоловіки

9 грудня (15:15) – спринт 7,5 кілометрів жінки

10 грудня (13:00) – гонка переслідування 12,5 кілометрів, чоловіки

10 грудня (15:25) – жіноча естафета 4 х 6 кілометрів

11 грудня (12:00) – чоловіча естафета 4 х 7,5 кілометрів

11 грудня (15:15) – гонка переслідування 10 кілометрів, жінки

5-й етап Кубка світу (14 – 18 січня) Рупольдинг, Німеччина

14 січня (15:30) – жіноча естафета 4 х 6 кілометрів

15 грудня (15:30) – чоловіча естафета 4 х 7,5 кілометрів

16 грудня (15:30) – спринт 7,5 кілометрів, жінки

17 січня (15:30) – спринт 10 кілометрів, чоловіки

18 січня (13:30) – гонка переслідування 10 кілометрів, жінки

18 січня (16:00) – гонка переслідування 12,5 кілометра, чоловіки

6-й етап Кубка світу (22 – 25 січня) Нове-Мєсто, Чехія

22 січня (19:15) – індивідуальна гонка коротка 15 кілометрів, чоловіки

23 січня (19:15) – індивідуальна гонка коротка 12,5 кілометрів, жінки

24 січня (14:15) – одиночна змішана естафета

24 січня (16:15) – змішана естафета

25 січня (16:15) – мас-старт 15 кілометрів, чоловіки

25 січня (19:15) – мас-старт 12,5 кілометрів, жінки

Чемпіонат Європи (28 січня – 1 лютого) Шушен, Норвегія

28 січня (11:20) – індивідуальна гонка 20 кілометрів, чоловіки

28 січня (14:30) – індивідуальна гонка 15 метрів, жінки

30 січня (11:45) – спринт 10 кілометрів, чоловіки

30 січня (15:30) – спринт 7,5 кілометрів, жінки

31 січня (11:45) – гонка переслідування 12,5 кілометрів, чоловіки

31 січня (14:30) – гонка переслідування 10 кілометрів, жінки

1 лютого (11:40) – чоловіча естафета 4 х 7,5 кілометрів

1 лютого (14:45) – жіноча естафета 4 х 6 кілометрів

Олімпійські ігри (8 – 21 лютого) Антгольц-Антерсельва, Італія

8 лютого (15:05) – змішана естафета

10 лютого (14:30) – індивідуальна гонка 20 кілометрів, чоловіки

11 лютого (15:15) – індивідуальна гонка 15 кілометрів, жінки

13 лютого (15:00) – спринт 10 кілометрів, чоловіки

14 лютого (15:00) – спринт 7,5 кілометрів, жінки

15 лютого (12:15) – гонка переслідування 12,5 кілометрів, чоловіки

15 лютого (15:45) – гонка переслідування 10 кілометрів, жінки

17 лютого (15:30) – чоловіча естафета 4 х 7,5 кілометрів

18 лютого (15:45) – жіноча естафета 4 х 6 кілометрів

20 лютого (15:15) – мас-старт 15 кілометрів, чоловіки

21 лютого (15:15) – мас-старт 12,5 кілометрів, жінки

7-й етап Кубка світу (5 – 8 березня) Контіолахті, Фінляндія

5 березня (18:05) – індивідуальна гонка 15 кілометрів, жінки

6 березня (17:10) – індивідуальна гонка 20 кілометрів, чоловіки

7 березня (14:40) – мас-старт 12,5 кілометрів, жінки

7 березня (16:40) – чоловіча естафета 4 х 7,5 кілометрів

8 березня (16:40) – жіноча естафета 4 х 6 кілометрів

8 березня (17:55) – мас-старт 15 кілометрів, чоловіки

8-й етап Кубка світу (12 – 15 березня) Отепяя, Естонія

12 березня (16:15) – спринт 10 кілометрів, чоловіки

13 березня (16:15) – спринт 7,5 кілометрів, жінки

14 березня (14:30) – гонка переслідування 12,5 кілометрів, чоловіки

14 березня (17:00) – гонка переслідування 10 кілометрів, жінки

15 березня (13:35) – одиночна змішана естафета

15 березня (15:40) – змішана естафета

9-й етап Кубка світу (19 – 22 березня) Гольменколлен, Норвегія