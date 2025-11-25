Календарь и расписание гонок биатлонного сезона 2025 – 2026: все результаты Украины

С 29 ноября 2025 года по 22 марта 2026 года ценители одного из самых зрелищных зимних видов спорта смогут насладиться новым биатлонным сезоном 2025 – 2026. Соревнования будут разделены традиционно на девять этапов Кубка мира, чемпионат Европы, а также Олимпийские игры.

Уже 29 ноября биатлонный сезон возьмет свой старт. Первый этап Кубка мира состоится в шведском Эстерсунде. Новый сезон откроют женская традиционная эстафета. 24 Канал рассказывает о расписании всех гонок биатлонного сезона 2025 – 2026.

Какое расписание биатлонного сезона 2025 – 2026?

Кроме этапов Кубка мира в новом сезоне 2025 – 2026 биатлонистов ждет чемпионат Европы. Соревнования примет норвежский Шушен с 28 января по 1 февраля 2026 года.

Этот биатлонный сезон является особенным, ведь с 8-го по 21-е февраля 2026 года в итальянском Антгольц-Антерсельве будут проходить биатлонные гонки, на кону которых будут стоять олимпийские награды. Это будет главный старт в этом сезоне.

Напомним, что прошлый биатлонный сезон не был богатым на медали от украинских атлетов. В топ-10 общего зачета Кубка мира по итогам всех этапов не было ни одного представителя украинской сборной. В мужском зачете самое высокое место занял Дмитрий Пидручный – 19-я строчка (409 пунктов), а среди женщин выше всех финишировала Юлия Джима – 17-я позиция (368 баллов).

У мужчин Большой хрустальный глобус получил норвежец Стурла Легрейд (1291 балл), а и женщин лучшей стала немка Франциска Пройс (1278 очков).

В новом сезоне поклонники не увидят легендарных братьев Бё, которые одновременно закончили карьеру.

К слову. Точку в биатлонном сезоне поставит этап Кубка мира в норвежском Хольменколлене (19 – 22 марта 2026 года).

1-й этап Кубка мира (29 ноября – 7 декабря) Эстерсунд, Швеция

29 ноября (14:15) – женская эстафета 4 х 6 километров

29 ноября (17:55) – мужская эстафета 4 х 7,5 километров

30 ноября (15:00) – одиночная смешанная эстафета

30 ноября (17:40) – смешанная эстафета

2 декабря (16:30) – индивидуальная гонка 15 километров, женщины

3 декабря (16:30) – индивидуальная гонка 20 километров, мужчины

5 декабря (17:00) – спринт 7,5 километра, женщины

6 декабря (17:30) – спринт 10 километров, мужчины

7 декабря (14:15) – гонка преследования 10 километров, женщины

7 декабря (16:15) – гонка преследования 12,5 километров, мужчины

Женская сборная Украины проводит первый этап без своего лидера Юлии Джимы без своего лидера Юлии Джимы. Киевлянка пропустит старт сезона из-за повреждения. Ожидается, что Джима присоединится к команде на втором этапе в Хохфильцене.

2-й этап Кубка мира (12 – 14 декабря) Хохфильцен, Австрия

12 декабря (12:25) – спринт, 10 километров, мужчины

12 декабря (15:15) – спринт, 7,5 километров, женщины

13 декабря (13:00) – гонка преследования, 12,5 километров, мужчины

13 декабря (15:15) – женская эстафета 4 х 6 километров

14 декабря (13:00) – мужская эстафета 4 х 7,5 километров

14 декабря (15:45) – гонка преследования 10 километров, женщины

3-й этап Кубка мира (18 – 21 декабря) Анси, Франция

18 декабря (15:15) – спринт 7,5 километров, женщины

19 декабря (15:15) – спринт 10 километров, мужчины

20 декабря (13:15) – гонка преследования 10 километров, женщины

20 декабря (15:45) – гонка преследования 10 километров, мужчины

21 декабря (13:15) – масс-старт 12,5 километров, женщины

21 декабря (15:45) – масс-старт 15 километров, мужчины

4-й этап Кубка мира (8 – 11 января) Оберхоф, Германия

8 января (15:10) – спринт 10 километров, мужчины

9 декабря (15:15) – спринт 7,5 километров женщины

10 декабря (13:00) – гонка преследования 12,5 километров, мужчины

10 декабря (15:25) – женская эстафета 4 х 6 километров

11 декабря (12:00) – мужская эстафета 4 х 7,5 километров

11 декабря (15:15) – гонка преследования 10 километров, женщины

5-й этап Кубка мира (14 – 18 января) Рупольдинг, Германия

14 января (15:30) – женская эстафета 4 х 6 километров

15 декабря (15:30) – мужская эстафета 4 х 7,5 километров

16 декабря (15:30) – спринт 7,5 километров, женщины

17 января (15:30) – спринт 10 километров, мужчины

18 января (13:30) – гонка преследования 10 километров, женщины

18 января (16:00) – гонка преследования 12,5 километра, мужчины

6-й этап Кубка мира (22 – 25 января) Нове-Место, Чехия

22 января (19:15) – индивидуальная гонка короткая 15 километров, мужчины

23 января (19:15) – индивидуальная гонка короткая 12,5 километров, женщины

24 января (14:15) – одиночная смешанная эстафета

24 января (16:15) – смешанная эстафета

25 января (16:15) – масс-старт 15 километров, мужчины

25 января (19:15) – масс-старт 12,5 километров, женщины

Чемпионат Европы (28 января – 1 февраля) Шушен, Норвегия

28 января (11:20) – индивидуальная гонка 20 километров, мужчины

28 января (14:30) – индивидуальная гонка 15 метров, женщины

30 января (11:45) – спринт 10 километров, мужчины

30 января (15:30) – спринт 7,5 километров, женщины

31 января (11:45) – гонка преследования 12,5 километров, мужчины

31 января (14:30) – гонка преследования 10 километров, женщины

1 февраля (11:40) – мужская эстафета 4 х 7,5 километров

1 февраля (14:45) – женская эстафета 4 х 6 километров

Олимпийские игры (8 – 21 февраля) Антгольц-Антерсельва, Италия

8 февраля (15:05) – смешанная эстафета

10 февраля (14:30) – индивидуальная гонка 20 километров, мужчины

11 февраля (15:15) – индивидуальная гонка 15 километров, женщины

13 февраля (15:00) – спринт 10 километров, мужчины

14 февраля (15:00) – спринт 7,5 километров, женщины

15 февраля (12:15) – гонка преследования 12,5 километров, мужчины

15 февраля (15:45) – гонка преследования 10 километров, женщины

17 февраля (15:30) – мужская эстафета 4 х 7,5 километров

18 февраля (15:45) – женская эстафета 4 х 6 километров

20 февраля (15:15) – масс-старт 15 километров, мужчины

21 февраля (15:15) – масс-старт 12,5 километров, женщины

7-й этап Кубка мира (5 – 8 марта) Контиолахти, Финляндия

5 марта (18:05) – индивидуальная гонка 15 километров, женщины

6 марта (17:10) – индивидуальная гонка 20 километров, мужчины

7 марта (14:40) – масс-старт 12,5 километров, женщины

7 марта (16:40) – мужская эстафета 4 х 7,5 километров

8 марта (16:40) – женская эстафета 4 х 6 километров

8 марта (17:55) – масс-старт 15 километров, мужчины

8-й этап Кубка мира (12 – 15 марта) Отепяя, Эстония

12 марта (16:15) – спринт 10 километров, мужчины

13 марта (16:15) – спринт 7,5 километров, женщины

14 марта (14:30) – гонка преследования 12,5 километров, мужчины

14 марта (17:00) – гонка преследования 10 километров, женщины

15 марта (13:35) – одиночная смешанная эстафета

15 марта (15:40) – смешанная эстафета

9-й этап Кубка мира (19 – 22 марта) Хольменколлен, Норвегия