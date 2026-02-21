Дві королеви біатлону прощаються з трасою: легендарні чемпіонки завершили кар'єру
- Італійська біатлоністка Доротея Вірер завершила кар'єру з п'ятим місцем у мас-старті на Олімпіаді-2026, будучи символом популяризації біатлону в Італії.
- Німкеня Франциска Пройсс також закінчила кар'єру після 28-го місця в останній гонці на Олімпіаді, залишивши значний внесок у біатлон.
Італійка Доротея Вірер та німкеня Франциска Пройсс завершили кар'єри після останньої гонки на Олімпіаді-2026. Їхній прощальний виступ став одним із найемоційніших моментів біатлонного сезону.
Після жіночого мас-старту на Олімпіаді в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо дві легендарні спортсменки провели свої останні гонки. Біатлоністок проводжали під овації тисячі вболівальників, передає 24 Канал.
Яким був останній біатлонний акорд Доротеї Вірер?
35-річна італійська біатлоністка завершила свою видатну кар'єру п’ятим місцем у мас-старті на Іграх у своїй рідній Антхольц-Антерсельві.
Вірер була однією з найуспішніших біатлоністок світу – володаркою медалей чемпіонатів світу, призеркою попередніх Олімпіад і дворазовою переможницею загального заліку Кубка світу.
Емоційний фінал зібрав повні трибуни, які зустріли її оплесками і квітами, а сама Вірер неодноразово говорила про значення підтримки вболівальників та колег. Для багатьох вона стала символом популяризації біатлону в Італії, пише Ansa.
Остання гонка Франциски Пройсс
Поряд із Вірер свою спортивну дорогу завершила 31-річна німецька зірка Франциска Пройсс – одна з найвідоміших біатлоністок останнього десятиліття.
Її остання гонка на Олімпіаді стала важким випробуванням – Пройсс посіла лише 28-ме місце у мас-старті.
Попри невдалий результат, її внесок у біатлон неможливо переоцінити: вона багато разів входила до світової еліти, здобувала медалі на чемпіонатах і була прикладом для молодих спортсменок у Німеччині та світі.
Біатлон в Україні
Біатлон – найуспішніший вид спорту для України на зимових Іграх, в активі синьо-жовтих п'ять олімпійських медалей.
Єдиною біатлоністкою, яка має більше однієї нагороди на Олімпіадах, є Віта Семеренко. У 2014 році вона здобула "золото" в естафеті, до якого додала "бронзу" у спринті.
На Олімпіаді-2026 українці не вибороли жодної медалі. Найкращим особистим результатом стало 10 місце Віталія Мандзина у мас-старті.