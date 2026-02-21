Две королевы биатлона прощаются с трассой: легендарные чемпионки завершили карьеру
Итальянка Доротея Вирер и немка Франциска Пройсс завершили карьеры после последней гонки на Олимпиаде-2026. Их прощальное выступление стало одним из самых эмоциональных моментов биатлонного сезона.
После женского масс-старта на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо две легендарные спортсменки провели свои последние гонки. Биатлонисток провожали под овации тысячи болельщиков, передает 24 Канал.
Каким был последний биатлонный аккорд Доротеи Вирер?
35-летняя итальянская биатлонистка завершила свою выдающуюся карьеру пятым местом в масс-старте на Играх в своей родной Антхольц-Антерсельве.
Вирер была одной из самых успешных биатлонисток мира – обладательницей медалей чемпионатов мира, призером предыдущих Олимпиад и двукратной победительницей общего зачета Кубка мира.
Эмоциональный финал собрал полные трибуны, которые встретили ее аплодисментами и цветами, а сама Вирер неоднократно говорила о значении поддержки болельщиков и коллег. Для многих она стала символом популяризации биатлона в Италии, пишет Ansa.
Последняя гонка Франциски Пройсс
Наряду с Вирер свою спортивную дорогу завершила 31-летняя немецкая звезда Франциска Пройсс – одна из самых известных биатлонисток последнего десятилетия.
Ее последняя гонка на Олимпиаде стала тяжелым испытанием – Пройсс заняла лишь 28-е место в масс-старте.
Несмотря на неудачный результат, ее вклад в биатлон невозможно переоценить: она много раз входила в мировую элиту, получала медали на чемпионатах и была примером для молодых спортсменок в Германии и мире.
Биатлон в Украине
- Биатлон – самый успешный вид спорта для Украины на зимних Играх, в активе сине-желтых пять олимпийских медалей.
- Единственной биатлонисткой, которая имеет более одной награды на Олимпиадах, является Вита Семеренко. В 2014 году она получила "золото" в эстафете, к которому добавила "бронзу" в спринте.
- На Олимпиаде-2026 украинцы не завоевали ни одной медали. Лучшим личным результатом стало 10 место Виталия Мандзина в масс-старте.