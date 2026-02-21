После женского масс-старта на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо две легендарные спортсменки провели свои последние гонки. Биатлонисток провожали под овации тысячи болельщиков, передает 24 Канал.

Каким был последний биатлонный аккорд Доротеи Вирер?

35-летняя итальянская биатлонистка завершила свою выдающуюся карьеру пятым местом в масс-старте на Играх в своей родной Антхольц-Антерсельве.

Вирер была одной из самых успешных биатлонисток мира – обладательницей медалей чемпионатов мира, призером предыдущих Олимпиад и двукратной победительницей общего зачета Кубка мира.

Эмоциональный финал собрал полные трибуны, которые встретили ее аплодисментами и цветами, а сама Вирер неоднократно говорила о значении поддержки болельщиков и коллег. Для многих она стала символом популяризации биатлона в Италии, пишет Ansa.

Последняя гонка Франциски Пройсс

Наряду с Вирер свою спортивную дорогу завершила 31-летняя немецкая звезда Франциска Пройсс – одна из самых известных биатлонисток последнего десятилетия.

Ее последняя гонка на Олимпиаде стала тяжелым испытанием – Пройсс заняла лишь 28-е место в масс-старте.

Несмотря на неудачный результат, ее вклад в биатлон невозможно переоценить: она много раз входила в мировую элиту, получала медали на чемпионатах и была примером для молодых спортсменок в Германии и мире.

