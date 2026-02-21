Після жіночого мас-старту на Олімпіаді в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо дві легендарні спортсменки провели свої останні гонки. Біатлоністок проводжали під овації тисячі вболівальників, передає 24 Канал.

Яким був останній біатлонний акорд Доротеї Вірер?

35-річна італійська біатлоністка завершила свою видатну кар'єру п’ятим місцем у мас-старті на Іграх у своїй рідній Антхольц-Антерсельві.

Вірер була однією з найуспішніших біатлоністок світу – володаркою медалей чемпіонатів світу, призеркою попередніх Олімпіад і дворазовою переможницею загального заліку Кубка світу.

Емоційний фінал зібрав повні трибуни, які зустріли її оплесками і квітами, а сама Вірер неодноразово говорила про значення підтримки вболівальників та колег. Для багатьох вона стала символом популяризації біатлону в Італії, пише Ansa.

Остання гонка Франциски Пройсс

Поряд із Вірер свою спортивну дорогу завершила 31-річна німецька зірка Франциска Пройсс – одна з найвідоміших біатлоністок останнього десятиліття.

Її остання гонка на Олімпіаді стала важким випробуванням – Пройсс посіла лише 28-ме місце у мас-старті.

Попри невдалий результат, її внесок у біатлон неможливо переоцінити: вона багато разів входила до світової еліти, здобувала медалі на чемпіонатах і була прикладом для молодих спортсменок у Німеччині та світі.

