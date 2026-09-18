Росію і Білорусь офіційно залишили за бортом світового біатлону

У п'ятницю, 18 вересня, під час зібрання Конгресу IBU відбулося голосування щодо низки важливих рішень. Серед них був й статус Росії та Білорусі в міжнародному біатлоні.

Федерація біатлону України повідомила, що членство Росії та Білорусі у міжнародному біатлоні залишиться призупиненим.

Росії не дозволили повернутися у біатлон

Союз біатлоністів Росії у червні 2026 року надіслав документи до IBU, в яких намагався переконати організацію у виконанні умов для відновлення членства, серед яких дистанціювання від війни в Україні.

Однак Виконавча рада IBU встановила, що вимоги щодо відновлення у правах Росією не були виконані. Відтак Росія та Білорусь залишаться поза міжнародними біатлонними змаганнями й у сезоні 2026/27.

Для нас важливо, що рішення, ухвалене у 2022 році, залишається чинним і сьогодні. Ми й надалі будемо тримати це питання під контролем та інформувати IBU про те, що відбувається насправді,

– заявили в українській федерації.

Відсторонення представників росіян і білорусів триває з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Хоча МОК оголосив рекомендації щодо зняття санкцій з російських атлетів – у біатлоні вони залишаться чинними.

Тому російські та білоруські біатлоністи не зможуть брати участь в Кубку світу та Кубку IBU, а також на Олімпійських іграх.

Нагадаємо, влітку українська біатлоністка Юлія Журавок раптово опинилася в Росії. Там вона почала працювати у клубі, пов'язаному з окупаційною армією.

Своє рішення Журавок аргументувала тим, що в Україні всі її нібито кинули напризволяще.

Федерація біатлону України повідомила, що Юлія припинила виступи за національну збірну ще у 2022 році, а відтоді організація не має до неї жодного стосунку. Її повернення до складу збірної України було неможливим через наявність у спортсменки російського громадянства.