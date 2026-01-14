Кубок світу з біатлону-2025/2026: онлайн-трансляція гонок п'ятого етапу в Рупольдингу

Уже до екватору підходить біатлонний сезон-2025/2026. Німецький Рупольдинг приймає п'ятий етап Кубка світу.

Змагання в мальовничому містечку південно-східної Баварії будуть розбиті на п'ять днів. Протягом них відбудеться сумарно шість гонок, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про етап Кубка світу в Рупольдингу?

Етап стартує 14 січня з жіночої естафети. Завершиться ж він у неділю чоловічою гонкою переслідування.

Розклад етапу Кубка світу-2025/2026 у Рупольдингу

14 січня (15:30) – жіноча естафета 4 х 6 кілометрів

15 січня (15:30) – чоловіча естафета 4 х 7,5 кілометрів

16 січня (15:30) – спринт 7,5 кілометрів, жінки

17 січня (15:30) – спринт 10 кілометрів, чоловіки

18 січня (13:30) – гонка переслідування 10 кілометрів, жінки

18 січня (16:00) – гонка переслідування 12,5 кілометра, чоловіки

Онлайн-трансляція гонок у Рупольдингу

У якому складі Україна виступить у Рупольдингу?

До заявки чоловічої та жіночої збірної України потрапили по шість представників.

Чоловічу команду представлять Віталій Мандзин, Дмитро Підручний, Богдан Борковський, Богдан Цимбал, Тарас Лесюк та Антон Дудченко.

В жіночу збірну після вдалих виступів на Кубку IBU повернулася Валерія Дмитренко. Вона виступить у Рупольдингу разом з Юлією Джимою, Христиною Дмитренко, Оленою Городною, Дариною Чалик та Олександрою Меркушиною.

Нагадаємо, що попередній етап в Обергофі поки став найуспішнішим для України в сезоні. На ньому Підручний фінішував сьомим у персьюті, а Мандзин двічі потрапляв у топ-20.

Саме уродженці Тернопільщини в загальному заліку наразі найвище розташовуються серед українців. Віталій посідає 27-му сходинку після змагань в Обергофі, а Дмитро – 38-му.