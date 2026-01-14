Соревнования в живописном городке юго-восточной Баварии будут разбиты на пять дней. В течение них состоится суммарно шесть гонок, сообщает 24 Канал.

Что известно об этапе Кубка мира в Рупольдинге?

Этап стартует 14 января с женской эстафеты. Завершится же он в воскресенье мужской гонкой преследования.

Расписание этапа Кубка мира-2025/2026 в Рупольдинге

14 января (15:30) – женская эстафета 4 х 6 километров

15 января (15:30) – мужская эстафета 4 х 7,5 километров

16 января (15:30) – спринт 7,5 километров, женщины

17 января (15:30) – спринт 10 километров, мужчины

18 января (13:30) – гонка преследования 10 километров, женщины

18 января (16:00) – гонка преследования 12,5 километра, мужчины

Онлайн-трансляция гонок в Рупольдинге

В каком составе Украина выступит в Рупольдинге?

В заявку мужской и женской сборной Украины попали по шесть представителей.

Мужскую команду представят Виталий Мандзин, Дмитрий Пидручный, Богдан Борковский, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк и Антон Дудченко.

В женскую сборную после удачных выступлений на Кубке IBU вернулась Валерия Дмитренко. Она выступит в Рупольдинге вместе с Юлией Джимой, Кристиной Дмитренко, Еленой Городной, Дарьей Чалык и Александрой Меркушиной.

Напомним, что предыдущий этап в Оберхофе пока стал самым успешным для Украины в сезоне. На нем Пидручный финишировал седьмым в персьюте, а Мандзин дважды попадал в топ-20.

Именно уроженцы Тернопольской области в общем зачете сейчас выше всех среди украинцев. Виталий занимает 27-ю строчку после соревнований в Обергофе, а Дмитрий – 38-ю.