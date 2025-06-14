Тендітна Меркушина у розкішній сукні прогулялась Віднем: чарівні фото

Олександра Меркушина активно веде соціальні мережі. Українська біатлоністка зазвичай ділиться фото та відео з тренування, змагань, життя або ж відпочинку.

Нещодавно спортсменка в інстаграмі поділилась новими світлинами. Тендітна дівчина зачарувала публіку незвичним образом, повідомляє 24 канал.

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Ніжна Олександра Меркушина

Олександра Меркушина поділилась світлинами з австрійського Відня. Талановита українська біатлоністка постала перед камерою у розкішній білій сукні з відкритими плечима та рюшами.

Яскраві квіти на фоні чудово вписались в образ Олександри. А ніч додала загадковості світлинам української спортсменки.

Меркушина поділилась світлиною з Відня / Фото з інстаграму біатлоністки

Меркушина у розкішній сукні / Фото з інстаграму біатлоністки

Нагадаємо, що Олександра Меркушина чудово виступила у сезоні 2025 року серед юніорів. Українська біатлоністка здобула срібну медаль у масстарті та "золото" у змішаній естафеті на Універсіаді у січні.

Меркушина також виступила на чемпіонаті світу 2025 року. Олександра завоювала бронзову медаль у масстарті на континентальній першості.

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