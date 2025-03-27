"Я так і не закінчила коледж": легенда тенісу відновила навчання після понад 60-річної перерви

Біллі Джин Кінг – одна з найкращих гравчинь в історії тенісу. Наразі їй 81 рік і вона прийняла дуже несподіване рішення, яке викликає повагу та захоплення.

Американка відновила навчання в державному Університеті штату Каліфорнія в Лос-Анджелесі. Вона знову стала студенткою після понад 60-річної перерви, повідомляє 24 Канал із посиланням на Tennis.com.

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Історія, що надихає

У 1964 році заради тенісної кар'єри Біллі Джин Кінг вимушено покинула навчання в цьому ж закладі. Тоді він називався Каліфорнійський державний коледж.

Проте вже в поважному віці колишня спортсменка вирішила все ж таки отримати диплом, адже його відсутність турбувала її протягом тривалого часу.

Я так і не закінчила коледж. Це завжди мене турбувало. Це скоро зміниться. Я тоді вивчала історію, а тепер знову обрала цю спеціальність,

– заявила Біллі Джин Кінг.

Біллі Джин Кінг оголосила про відновлення навчання: дивіться відео

Зазначимо, що протягом ігрової кар'єри американка здобула 39 титулів на турнірах серії Grand Slam – 12 в одиночному розряді, 16 у парному та 11 у міксті.

До слова. На честь Біллі Джин Кінг названо найбільші міжнародні командні змагання в жіночому тенісі. У 1963 – 2020 роках турнір називався Кубок Федерації.

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