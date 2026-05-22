Битва поглядів Олександра Усика і Ріко Верховена: хто переміг

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик та один з найбільш титулованих кікбоксерів в історії Ріко Верховен провели заключну битву поглядів перед виходом у ринг в суботу у єгипетській Гізі. Унікальний бій відбудеться поблизу давніх пірамід.

Спортсмени розіграють титул WBC у хевівейті, який зараз належить Усику. Для Верховена це буде лише другий бій за правилами боксу в кар'єрі, повідомляє 24 Канал.

Як відбулася битва поглядів Усика і Верховена?

Спортсмени поглянули один одному у вічі востаннє перед зустріччю на ринзі одразу після офіційної церемонії зважування, на якій нідерландець мав перевагу над українцем у приблизно 8 кілограмів.

Дуель поглядів вийшла епічною: боксери не відводили погляд упродовж понад хвилини, застигнувши, немов справжні давньоєгипетські ідоли.

Зрештою Верховен почав кліпати, в той час як Олександр Усик ні на мить не розслабився.

Битву зупинив хтось із присутніх на подіумі, поставивши перед поглядом чемпіона з кікбоксингу долоню. Тож сміливо можна стверджувати, що переможцем вийшов Усик.

Що сказали Усик і Верховен?

Олександр підтвердив серйозне ставлення до поєдинку, який має стати першим із трьох заключних у його кар'єрі. Усик не допускає недооцінки суперника, ставиться до Верховена з повагою і очікує справжнього бійцівського характеру від нідерландця.

Свою коротку промову чемпіон світу завершив словами "Слава Україні", зверненими до зали.

Натомість Верховен дипломатично сказав, що переможе найкращий, і відзначив, що радий бути частиною історичного бою в Єгипті біля пірамід.