Берінчик – Девіс: відеоогляд бою

У ніч проти 14 лютого 2025 року Денис Берінчик провів бій проти Кейшона Девіса, на кону якого стояв пояс чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі. Український боксер не зберіг титул.

Зі старту поєдинку Кейшон Девіс зайняв центр рингу, а сам бій був наповнений хаосом. Денис Берінчик був не схожий сам на себе, що привело до дебютної поразки у його професійній кар'єрі, інформує 24 Канал.

До теми Денис Берінчик зазнав дебютної поразки у кар'єрі на профі-рингу

Хайлайти бою

Вже у третьому раунді український боксер із розбитим носом побував у нокдауні. Денис швидко підійнявся на ноги та зумів продовжити бій. Однак вже у наступному раунді бій було достроково закінчено.

Девіс взявся добивати суперника після першого нокдауну та чудово впорався із цим завданням. Після ударів по корпусу Берінчик вдруге опинився на настилі рингу, але цього разу вже не зміг продовжити бій.

Кейшон Девіс нокаутував Дениса Берінчика, який вперше програв на профі-рингу. До цього українець видав серію із 19-ти переможних поєдинків (9 – нокаутом).

Американець відібрав пояс WBO в українця та став новим чемпіоном світу у легкій вазі.

Відеоогляд бою Берінчик – Девіс