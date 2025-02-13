Напередодні поєдинку обидва непереможні боксери беруть участь у традиційних процедурах, які передують бою. На Дениса Берінчика та Кейшона Девіса чекає церемонія зважування, повідомляє 24 Канал.

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Яку вагу показали боксери перед боєм

Бійці підходять до зважування та самого поєдинку із ідеальними статистиками. Берінчик тріумфував в усіх своїх 19 боях (9 – нокаутом). Натомість Девіс переміг у 12-ти із 13-ти поєдинках (8 – нокаутом), один із боїв Кейшона був зарахований таким, який не відбувся.

Відзначимо, що у двох дуелях поглядів Девіс намагався спровокувати Берінчика та навіть силою хотів забрати пояс із плеча українського чемпіона світу. Але усі спроби зухвалого американця були невдалі.

Важливо! Процедура зважування боксерів розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Берінчик – Девіс: онлайн-трансляція зважування

Відзначимо, що Берінчик востаннє виходив у ринг у травні минулого року, коли переміг мексиканця Емануеля Наваррете. Завдяки звитязі Денис став чемпіоном світу за версією WBO у легкій вазі.

Натомість Кейшон Девіс у своєму крайньому поєдинку нокаутував у 2-му раунді аргентинця Густаво Лемоса (8 листопада 2024 року).