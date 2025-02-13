Накануне поединка оба непобедимых боксера участвуют в традиционных процедурах, предшествующих бою. Дениса Беринчика и Кейшона Дэвиса ждет церемония взвешивания, сообщает 24 Канал.

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Какой вес показали боксеры перед боем

Бойцы подходят к взвешиванию и самому поединку с идеальными статистиками. Беринчик победил во всех своих 19 боях (9 – нокаутом). Зато Дэвис победил в 12-ти из 13-ти поединках (8 – нокаутом), один из боев Кейшона был засчитан таким, который не состоялся.

Отметим, что в двух дуэлях взглядов Дэвис пытался спровоцировать Беринчика и даже силой хотел забрать пояс с плеча украинского чемпиона мира. Но все попытки дерзкого американца были неудачными.

Важно! Процедура взвешивания боксеров начнется в 19:00 по киевскому времени.

Беринчик – Дэвис: онлайн-трансляция взвешивания

Отметим, что Беринчик последний раз выходил в ринг в мае прошлого года, когда победил мексиканца Эмануэля Наваррете. Благодаря победе Денис стал чемпионом мира по версии WBO в легком весе.

Зато Кейшон Дэвис в своем крайнем поединке нокаутировал во 2-м раунде аргентинца Густаво Лемоса (8 ноября 2024 года).