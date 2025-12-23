Укр Рус
23 грудня, 09:11
3

Джошуа після бою проти Пола проявив людяність, провівши розмову з мамою побитого блогера

Денис Іваненко
Основні тези
  • Ентоні Джошуа нокаутував Джейка Пола в шостому раунді та перепросив у його мами за завдану травму.
  • Джошуа похвалив сміливість Пола, а згодом підтримав українських воїнів, розгорнувши прапор спецпідрозділу ГУР "АртанX".

У ніч з 19 на 20 грудня Ентоні Джошуа провів свій перший поєдинок за 15 місяців. Його суперником був американський шоумен Джейк Пол.

Британець нокаутував блогера в шостому раунді, зламавши тому щелепу брутальним ударом. Одразу після цього він відзначився красивим жестом, проявивши свою людяність, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Sun.

Що зробив Джошуа після бою?

Після своєї перемоги Ентоні знайшов на арені маму Джейка. Він перепросив у неї за те, що завдав страшної травми її сину.

Джошуа сказав, що "це просто бійка" та не хотів завдати тому шкоди. "Я знаю", – відповіла мама Пола. 

Після цього Ей Джей похвалив її сина. Він відзначив сміливість американця, який не побоявся вийти на ринг проти олімпійського чемпіона ще й зі значною перевагою в габаритах.

У нього є мужність. Він сильний хлопець,
– сказав Джошуа. 

До слова. Травма Джейка дійсно виявилася доволі серйозною. Йому вже провели операцію, вставивши титанові пластини в щелепу, а також вирвали декілька зубів для відновлення її структури. Напередодні американець показав, у якому стані перебуває після цих процедур.

Зазначимо, що після поєдинку британський боксер також підтримав українських воїнів. Він розгорнув прапор із логотипом спецпідрозділу ГУР "АртанX".

Що відомо про кар'єру Джошуа?

  • Ей Джей мав чудову аматорську кар'єру, апогеєм якої стала перемога на домашній Олімпіаді-2012 у Лондоні.

  • Після здобуття "золота" він дебютував на професійному рівні та вже через декілька років став чемпіоном світу за версією IBF.

  • Британець є останнім суперником у кар'єрі Володимира Кличка, якого здолав в 11 раунді в титульній битві навесні 2017 року.

  • Всього провів 33 бої на профі-рингу. У них Ей Джей здобув 29 перемог при чотирьох поразках, дві з яких зазнав від українця Олександра Усика (дані BoxRec).