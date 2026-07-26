Джошуа – Пренга: відео нокауту після двох нокдаунів британця

Бій між Ентоні Джошуа та Крістіаном Пренгою, який відбувся 25 липня в Саудівській Аравії, завершився перемогою британця нокаутом у 2-му раунді. Поєдинок видався надзвичайно видовищним і драматичним, попри свою коротку тривалість.

Албанський боксер створив справжню сенсацію на початку зустрічі. Він зміг двічі відправити Джошуа у нокдауни, пише 24 Канал.

Джошуа – Пренга: як завершився бій

Британський боксер опинився за крок від апсету у першому ж раунді.

Проте Джошуа зумів швидко відновитися, перехопив ініціативу та пішов у атаки першим номером. Уже в наступній трихвилинці він затиснув Пренгу біля канатів і провів серію ударів, яка завершилася нокаутом. Албанець опинився на канвасі та піднятися не зміг.

After being knocked down in the first round, Anthony Joshua stops Prenga in the 2nd round pic.twitter.com/IkdcUlR2rM — BattleLyfe (@Battlelyfe23) July 25, 2026

Для Джошуа це була перша поява в рингу після трагічної автомобільної аварії наприкінці 2025 року в Нігерії, у якій загинули двоє його тренерів. Перед цим він переміг Джейка Пола. Наразі Джошуа готується у таборі Олександра Усика. Сам Усик особисто підтримував британця в залі.

Joshua and Usyk embrace after a crazy two rounds #JoshuaPrenga | Exclusively on DAZN pic.twitter.com/Opw1PgI2xu — Ring Magazine (@ringmagazine) July 25, 2026

Це був підготовчий поєдинок перед запланованою на кінець 2026 року зустріччю зі співвітчизником Тайсоном Ф'юрі. Головний суперник Джошуа також провів свій проміжний бій напередодні, Ф'юрі здобув перемогу над Маріушем Вахом.

У межах цього ж вечора боксу свій другий професійний поєдинок провів український олімпійський чемпіон Олександр Хижняк. Він також здобув дострокову перемогу, здолавши француза Ленні Патрача у другому раунді.