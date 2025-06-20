У цей вечір боксу поціновувачі боксу дізнаються ім'я абсолютного чемпіона світу королівської ваги. 24 Канал запитав у штучного інтелекту Gemini, хто ж здобуде перемогу у майбутньому реванші 19 липня на "Вемблі".

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Прогноз ШІ на реванш Усик – Дюбуа

У запит враховувались три показники:

Результат першого бою Усик – Дюбуа;

Антропометрію боксерів;

Поєдинки, які провели Усик та Дюбуа після першого очного бою.

Перший бій між боксерами, який відбувся у серпні 2023-го року у польському місті Вроцлав, залишився за Усиком. Олександр переміг Дюбуа технічним нокаутом у дев'ятому раунді. На думку ШІ, удар нижче пояса по ходу п'ятого раунду від "Динаміта" став ключовим у цьому поєдинку та пішов на користь українцю. Український чемпіон світу відновився, перехопив ініціативу та довів бій до дострокової звитяги.

Ця звитяга, на думку штучного інтелекту, є позитивною перевагою Усика напередодні реваншу.



Перемога у першому бою на руку Усику / Скриншот із Gemini

За антропометричними даними невелику перевагу має Дюбуа. Хоча розмах рук в обох складає 198 сантиметрів. Однак перший двобій добре продемонстрував, як українець своєю рухливістю, технікою та швидкістю може ліквідувати більший зріст британця. Дюбуа вищий за Усика на 5 сантиметрів – 196 проти 191-го сантиметра в українського боксера.

Зверніть увагу! Після першого бою обидва боксери не знають смаку поразок. Усик двічі повалив Тайсона Ф'юрі у 2024-му, а Дюбуа здолав на своєму шляху трьох суперників. Останнім був Ентоні Джошуа, який був нокаутований у п'ятому раунді вересневого бою 2024-го року.

Якщо взяти до уваги сукупність усіх цих показників, то ШІ прогнозує перемогу Усика у реванші, навівши аргументи.



Чому Усик переможе Дюбуа у реванші / Скриншот із Gemini

Штучний інтелект прогнозує два сценарії фінального результату реваншу Усик – Дюбуа. Обидва вони є позитивними для українського чемпіона:

У першому варіанті ШІ віддає перемогу Усику за рішенням суддів, якщо, звісно, Дюбуа зможе витримати усі 12 раундів.

Також не виключено, що Олександр оформить дострокову перемогу 19 липня. Ймовірно, технічним нокаутом у пізніх раундах.

ШІ не видав жодного негативного результату реваншу для Усика.