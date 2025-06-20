В этот вечер бокса ценители бокса узнают имя абсолютного чемпиона мира королевского веса. 24 Канал спросил у искусственного интеллекта Gemini, кто же одержит победу в предстоящем реванше 19 июля на "Уэмбли".

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Прогноз ИИ на реванш Усик – Дюбуа

В запрос учитывались три показателя:

Результат первого боя Усик – Дюбуа;

Антропометрию боксеров;

Поединки, которые провели Усик и Дюбуа после первого очного боя.

Первый бой между боксерами, который состоялся в августе 2023-го года в польском городе Вроцлав, остался за Усиком. Александр победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде. По мнению ИИ, удар ниже пояса по ходу пятого раунда от "Динамита" стал ключевым в этом поединке и пошел на пользу украинцу. Украинский чемпион мира восстановился, перехватил инициативу и довел бой до досрочной победы.

Эта победа, по мнению искусственного интеллекта, является положительным преимуществом Усика накануне реванша.



Победа в первом бою на руку Усику / Скриншот с Gemini

По антропометрическим данным небольшое преимущество имеет Дюбуа. Хотя размах рук у обоих составляет 198 сантиметров. Однако первый поединок хорошо продемонстрировал, как украинец своей подвижностью, техникой и скоростью может ликвидировать больший рост британца. Дюбуа выше Усика на 5 сантиметров – 196 против 191-го сантиметра у украинского боксера.

Обратите внимание! После первого боя оба боксера не знают вкуса поражений. Усик дважды поверг Тайсона Фьюри в 2024-м, а Дюбуа одолел на своем пути трех соперников. Последним был Энтони Джошуа, который был нокаутирован в пятом раунде сентябрьского боя 2024-го года.

Если принять во внимание совокупность всех этих показателей, то ИИ прогнозирует победу Усика в реванше, приведя аргументы.



Почему Усик победит Дюбуа в реванше / Скриншот с Gemini

Искусственный интеллект прогнозирует два сценария финального результата реванша Усик – Дюбуа. Оба они являются положительными для украинского чемпиона:

В первом варианте ИИ отдает победу Усику по решению судей, если, конечно, Дюбуа сможет выдержать все 12 раундов.

Также не исключено, что Александр оформит досрочную победу 19 июля. Вероятно, техническим нокаутом в поздних раундах.

ИИ не выдал ни одного негативного результата реванша для Усика.