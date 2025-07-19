"Цей хлопець неймовірний": колишній чемпіон світу дав прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Сьогодні, 19 липня, вся увага світу буде прикута до реваншу між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. У легендарній битві визначиться найсильніший боксер королівського дивізіону.

У спортивній спільноті активно обговорюють реванш Усик – Дюбуа. Карл Фремптон не залишився осторонь та назвав переможця бою, повідомляє 24 канал із посиланням на BBC.

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Кого обрав Фремптон у реванші Усик – Дюбуа?

Карл Фремптон наголосив, що Даніель Дюбуа покращився з моменту першого бою проти Олександра Усика. Колишній чемпіон світу заявив, що усі говорять про відмінну фізичну форму британського боксера.

Однак, говорячи про Дюбуа, усі забувають про Олександра Усика. Карл Фремтпон заявив, що український боксер перебуває у чудових кондиціях перед реваншем проти британця.

Його останні п'ять перемог – дві проти Ф'юрі, Дюбуа та дві проти Джошуа. Цей хлопець неймовірний. Усик переможе рішенням суддів за очками,

– сказав Фремптон.

Нагадаємо, що у першому бою Олександр Усик здолав Даніеля Дюбуа. Поєдинок у 2023 році у Вроцлаві завершився технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше повідомляли про те, де дивитись реванш Усик – Дюбуа, який відбудеться у Лондоні на "Вемблі". Онлайн-трансляція вечора боксу буде доступна на території України.