У першому поєдинку, який відбувся у травні, саудівська земля була переможною для Олександра Усика. Українець не лише здобув перемогу над Тайсоном Ф'юрі за роздільним рішенням суддів, а й став першим "абсолютом" хевівейту після Леннокса Льюїса.

Варте уваги Усик – Ф'юрі: дата пекельного бою, прогноз і де дивитися головний реванш 2024 року

Хто переможе у реванші

На кону реваншу не буде стояти звання абсолютного чемпіона світу, адже українець відмовився від поясу IBF, яким тепер володіє Даніель Дюбуа. Однак це не применшує увагу світової спільноти до другої "битви століття".

24 Канал пропонує вам спрогнозувати переможця реваншу. Чи зможе Усик вдруге перемогти "Циганського короля"? Чи Ф'юрі візьме реванш в українського непереможного чемпіона?

Нагадаємо, що в Україні головний бій вечора боксу Усик – Ф'юрі 2 можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO у ніч із 21-го на 22-ге грудня (орієнтовний старт бою після опівночі). Ще перед реваншем Тайсон заговорив про трилогію в історії протистояння проти Усика, але це у випадку його перемоги над українцем у другому бою.