"Циганський король" спробує взяти реванш в Олександра Усика за травневу поразку 2024-го року. На весні цього року українець переміг у 12-раундовому бою за роздільним рішенням суддів.

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Гонорари за реванш Усик – Ф'юрі

Олександр Усик став першим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті із 1999-го року після Леннокса Льюїса. На кону реваншу 21 грудня не стоятиме звання "абсолюта". Усик відмовився від титулу IBF, тому втратив звання абсолютного чемпіона. Тепер цим поясом володіє Даніель Дюбуа.

Однак ця втрата ніяк не зменшить загальну суму гонорарів реваншу, який складатиме 190 мільйонів доларів. Цей гонорар розподілять між Усиком та Ф'юрі у співвідношенні 60% на 40% на користь українського боксера, пише 24 Канал із посиланням на The Sportster.

Відтак Усик заробить за бій-реванш проти Тайсона 114 мільйонів доларів. Натомість Ф'юрі збагатить свої кишені 76 мільйонами доларів.

Цікаво! Гонорар у реванші стане рекордним у кар'єрі Олександра Усика.

Вже 21 грудня уболівальники боксу дізнаються, чи зможе Усик завдати другої поразки поспіль Ф'юрі. В Україні цей двобій покаже медіасервіс MEGOGO. Головний бій вечора боксу в Ер-Ріяді розпочнеться не раніше опівночі на 22-ге грудня.