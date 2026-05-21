MEGOGO покаже бій Усик – Верховен з українським коментарем у Чехії та Польщі

Власник світових телевізійних прав на бій Олександра Усика та Ріко Верховена DAZN досяг угоди із сервісом MEGOGO про трансляцію поєдинку з українським коментарем на території Чехії та Польщі.

Найбільш очікувана подія першої половини 2026 року у світі боксу зазвучить українською в країнах, де перебуває велика кількість наших співвітчизників. Трансляція буде доступна за принципом pay-per-view, повідомляє 24 Канал.

Як подивитися бій Усик – Верховен на MEGOGO за кордоном?

Медіасервіс MEGOGO покаже у Чехії та Польщі не лише сам бій, але й увесь андеркард, починаючи з 18:00 за місцевим часом 23 травня.

До придбання прав на трансляцію компанію спонукав запит українських глядачів, які зараз проживають на території європейських держав і хотіли б мати доступ до топового спортивного контенту своєю рідною мовою.

Для доступу до перегляду поєдинку потрібно буде заплатити: 79,99 польських злотих або 461 чеську крону.

Українською бій триразового абсолютного чемпіона світу з боксу та "Короля кікбоксингу" на унікальній арені у єгипетській Гізі коментуватимуть Сергій Лук'яненко та Дмитро Аветисян.

Що відомо про бій Олександр Усик – Ріко Верховен?

Це буде повернення Олександра Усика на ринг після досить тривалого періоду очікування нового суперника – востаннє українець бився у липні 2025 року з Даніелем Дюбуа.

Ріко Верховен не є професійним боксером: він зробив кар'єру у кікбоксингу, де тривалий час залишався чемпіоном світу у хевівейті. За увесь час нідерландець лише одного разу бився за правилами боксу.

Поєдинок отримав назву "Слава у Гізі", оскільки відбудеться на унікальній арені, спорудженій біля давніх єгипетських пірамід. Це вперше Єгипет прийматиме бій за звання чемпіона світу у надважкій вазі.

На кону стоятиме пояс Усика за версією WBC. WBA зарахує перемогу Олександра як добровільний захист, а IBF погрожує відібрати у нього пояс в разі поразки.