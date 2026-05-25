Синці, гематоми та 76 ударів у голову: як виглядають Усик і Верховен після бою

У суботу, 23 травня, в Єгипті біля пірамід Гізи відбувся поєдинок. У ньому зустрілися український боксер Олександр Усик та нідерландський кікбоксер Ріко Верховен.

Наступного дня після протистояння спортсмени показали на обличчі помітні гематоми. Також у них були виражені синці, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Усик нокаутував Верховена в бою за титул чемпіона WBC

Який вигляд мають Усик та Верховен після бою?

Усик поспілкувався з журналістами у бейсболці, яка частково приховувала чоло, проте сліди від ударів на обличчі сховати не вдалося. Цей бій став одним із найважчих у кар'єрі українця.

Вигляд Олександра Усика після бою: дивіться відео

Водночас опублікували відео з Верховеном, де заявив про можливу апеляцію на результат поєдинку. На його обличчі також видно сильні пошкодження, найбільше в області лоба та лівої щоки.

Статистика ударів (Compubox)

Характер зустрічі підтверджують цифри комп'ютерної статистики: