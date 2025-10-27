Ледь не зламав щелепу: український боксер ефектно вирубав суперника за два раунди
- Український боксер Олександр Захожий переміг таїландського суперника Апісіта Сангмуангу нокаутом у другому раунді.
- Ця перемога стала 20-ю в кар'єрі Захожого, з яких 16 - нокаутом.
У неділю, 26 жовтня, свій бій на профі-рингу провів український боксер Олександр Захожий. Супертяж з України зустрівся з представником Таїланду Апісітом Сангмуангою.
Не встигли глядачі насолодитись поєдинком, як протистояння було завершено. По ходу другого раунду Олександр Захожий перетворив свою активність та домінування у переможний результат, пише 24 Канал.
Варте уваги Може нокаутувати будь-кого, – Ф'юрі оцінив шанси Вордлі у бою проти Усика
Як закінчився бій Захожого?
Український боксер повністю перебоксував Апісіта Сангмуангу. Після чергової комбінації від Захожого суперник повалився на канвас, а суддя розмахуючи руками сигналізував про дострокову перемогу нокаутом від Олександра вже у другому раунді.
Як Захожий нокаутував Сангмуангу: дивіться відео
Ця перемога стала для українця 20-ю на профі-рингу та 16-ю – нокаутом. Також у його пасиві є одна поразка, якої він зазнав у своєму минулому бою проти Лабінота Джоджая. У тому титульному поєдинку Захожий програв за одноголосним рішенням суддів (дані BoxRec).
Нагадаємо, що у ніч проти 26 жовтня визначився обов'язковий претендент на бій проти Олександра Усика. У Лондоні Фабіо Вордлі нокаутував Джозефа Паркера.
Що відомо про Олександра Захожого?
32-річний боксер із Запоріжжя, який дебютував на профі-рингу у червні 2017-го, коли нокаутував у першому раунді грузина Давіта Ґоґіашвілі.
Із 21-го свого бою у професіоналах провів три на рідній українській землі.
До перемоги 26-го жовтня востаннє тріумфував у квітні минулого 2024-го року. У тому поєдинку Захожий відправив у нокаут вже у 2-му раунді Граніта Шала із Німеччини.