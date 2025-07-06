У суботу, 5 липня, у Россії відбувся матч 13-го туру чемпіонату юнацької футбольної ліги-1 між командами ЦСКА та Локомотив. Найцікавіше у зустрічі, яка завершилася перемогою "коней" з рахунком 2:1, розпочалося після фінального свистка, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Читайте також Півзахисник Баварії зламав ногу у чвертьфіналі КЧС: моторошне відео

Бійка росіян на футбольному матчі

Ще під час матчу суддя показав п'ять жовтих карток учасникам московського дербі, а за кілька хвилин до завершення попереджання отримав один з тренерів ЦСКА.

Після фінального свистка на полі "Сапсан-Арени" спалахнула бійка. У сутичці взяли участь понад 40 осіб – гравці, запасні, тренери та навіть вболівальники.

Відео бійки на чемпіонаті Росії

Суддя покарав головних учасників бійки вісьмома червоними картками. У Локомотиві вилучення заробили Кирило Комаров, Михайло Вишняков та Олександр Беспалов. У складі ЦСКА футболісти Тимур Хужахметов, Дмитро Рамонов, Тамерлан Шанхоєв, а також тренери Мхітар Давидян та Сослан Бетеєв.

Раніше ми розповідали про бійку, яка сталася в окупованому росіянами Криму між так званими збірними "Криму" та "ДНР".