Вісім червоних карток та 40 учасників: у Росії на матчі юнацьких команд сталася масова бійка
- Під час матчу юнацьких команд ЦСКА та Локомотив у чемпіонаті Росії сталася масова бійка за участю понад 40 осіб.
- Суддя показав вісім червоних карток головним учасникам бійки, включаючи гравців та тренерів обох команд.
Футболісти юнацьких команд чемпіонату Росії влаштували грандіозну бійку. Арбітру довелося заспокоювати "скрєпоносних" червоними картками.
У суботу, 5 липня, у Россії відбувся матч 13-го туру чемпіонату юнацької футбольної ліги-1 між командами ЦСКА та Локомотив. Найцікавіше у зустрічі, яка завершилася перемогою "коней" з рахунком 2:1, розпочалося після фінального свистка, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
Читайте також Півзахисник Баварії зламав ногу у чвертьфіналі КЧС: моторошне відео
Бійка росіян на футбольному матчі
Ще під час матчу суддя показав п'ять жовтих карток учасникам московського дербі, а за кілька хвилин до завершення попереджання отримав один з тренерів ЦСКА.
Після фінального свистка на полі "Сапсан-Арени" спалахнула бійка. У сутичці взяли участь понад 40 осіб – гравці, запасні, тренери та навіть вболівальники.
Відео бійки на чемпіонаті Росії
Суддя покарав головних учасників бійки вісьмома червоними картками. У Локомотиві вилучення заробили Кирило Комаров, Михайло Вишняков та Олександр Беспалов. У складі ЦСКА футболісти Тимур Хужахметов, Дмитро Рамонов, Тамерлан Шанхоєв, а також тренери Мхітар Давидян та Сослан Бетеєв.
Раніше ми розповідали про бійку, яка сталася в окупованому росіянами Криму між так званими збірними "Криму" та "ДНР".