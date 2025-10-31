Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення щодо інциденту в матчі Карпати – Рух. Масова сутичка сталася у компенсований час поєдинку, пише 24 Канал з посиланням на УАФ.

До теми У матчі Карпат і Руху сталася масова бійка: хто спровокував штовханину

Яке покарання отримав тренер Карпат?

Після вивчення усіх деталей справи КДК УАФ дискваліфікував головного тренера Карпат Владислава Лупашка на два поєдинки. Фахівець отримав покарання за "навмисне залишення технічної зони з метою здійснення дії в провокативній манері".

Крім того, клуб зобов'язали сплатити штраф у розмірі 100 тисяч гривень та провести освітню лекцію для футболістів та офіційних представників тривалістю не менше 30 хвилин щодо дотримання регламентних норм.

Фінансове покарання також отримав Рух. Клуб виплатить штраф у розмірі 75 тисяч гривень та проведе аналогічну освітню лекцію.

Чому виникла сутичка на львівському дербі?

Нагадаємо, що матч 10-го туру Карпати – Рух завершився без забитих м'ячів – 0:0. Однак пристрасті кипіли упродовж всього поєдинку.

У компенсований час відбулося ігрове зіткнення між Богданом Слюбиком і Жаном Педрозу, в результаті якого на газоні опинився захисник Руху.

Головний тренер Карпат Владислав Лупашко емоційно звернувся до Слюбика, після чого почалася масова штовханина, яка ледве не переросла у бійку.

До речі, у турнірній таблиці УПЛ Карпати йдуть на 11 місці, маючи в активі 12 очок. В 11-му турі підопічні Лупашка зіграють з черкаським ЛНЗ. Зустріч відбудеться у понеділок, 3 листопада, та розпочнеться о 15:30.