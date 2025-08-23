Російський футбол опинився в ізоляції через початок повномасштабної війни в Україні. Місцеві клуби вимушені грати лише у внутрішніх змаганнях, які далекі від цивілізованого світу, повідомляє 24 Канал.

Що сталось у Підмосков'ї?

Черговий дикий випадок трапився після матчу аматорського турніру в Підмосков'ї. Футболіст команди "Руська община Щьолково" Арсеній Єрошевич став жертвою бійки з футболістами-мігрантами.

20-річний хлопець забив переможний гол у ворота команди "Дизель", що не сподобалось футболістам-опонентам. Після матчу Арсеній поїхав у нічний клуб, де його і зустріли мігранти для розмови.

Вона зрештою переросла у бійку, де Єрошевич був у чисельній меншості. Через удар по голові росіянин знепритомнів і впав на асфальт. Своєю чергою хулігани продовжили бити його ногами.

Як росіянина побили мігранти: дивитися відео

За інформацією родичів постраждалих Арсеній він дістав відкриту черепно-мозкову травму, гематому головного мозку та перелом гортані. Його доправили в реанімацію, де провели дві складні операції.

Єрошевич впав у кому, а через кілька днів помер у лікарні. У справі затримано кількох осіб, які не встигли втекти з місця злочину. Один із них є громадянином неназваної країни Середньої Азії 2005 року народження.

Ще одним підозрюваним є місцевий житель 24-х років. Що цікаво, поліція відпустила двох підозрюваних, що викликало протести в клубі "Руська община Щьолково".