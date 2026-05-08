Вдарився об стіл та отримав черепно-мозкову травму: що відомо про бійку зірок Реала

Лідер півзахисту Реала Федеріко Вальверде пропустить матч проти Барселони через травму, отриману у бійці з партнером по команді. Фігурантам скандалу загрожують серйозні покарання, або навіть втрата контрактів з клубом. Як до цього дійшло.

Мадридський Реал переживає серйозну внутрішню кризу, яка увінчалась сумнівними перспективами у клубі для Федеріко Вальверде та Орельєна Чуамені. 24 Канал розібрався у хронології найбільшого скандалу у стані "вершкових" протягом останніх років.

Що відомо про початок проблем у Реалі?

Мадридський Реал не вигравав офіційних трофеїв з грудня 2024 року, коли команда здобула перемогу на Міжконтинентальному кубку ФІФА. У ці невеликі грудневі змагання "королівський" клуб потрапив як переможець Ліги чемпіонів, тож можна вважати це успіхом сезону 2023/24.

Локальні ж змагання не вдаються мадридцям ось уже другий рік. У кампаніях 2024/25 та 2025/26 Реал вилітав на стадіях 1/4 Ліги чемпіонів, Кубок Іспанії за цей період вигравали Барселона та Реал Сосьєдад, а чемпіонат може вдруге поспіль дістатись "синьо-гранатовим".

Ще у січні клуб припинив співпрацю з головним тренером Хабі Алонсо "за згодою сторін". Причиною тоді називали поразку від Барселони у Суперкубку країни (2:5).

Але за повідомленням газети Marca, під час одного з тренувань в Алонсо виник конфлікт з підопічними, у ході якого найкращий тренер 2024 року за версією Globe Soccer Awards сказав: "Я не знав, що прийшов тренувати дитячий садок!".

Бійки тоді не було, тренер залишився без роботи, а футбольна спільнота дізналась про проблеми у роздягальні "вершкових".

Як дійшло до бійок між Чуамені та Вальверде?

Після звільнення Алонсо у клубі відбувались конфлікти, але вони завершувались менш фатально, без наслідків для здоров’я. Наприклад, під час матчу проти Баварії у Лізі чемпіонів сварились Беллінгем і Вінісіус.

Джуд Беллінгем та Вінісіус Жуніор / Фото: Getty Images

Уже після вильоту з Ліги чемпіонів на клубній базі побились Альваро Каррерас та Антоніо Рюдігер, повідомляв ресурс Radioestadio Noche. Пізніше цю інформацію підтвердив сам Каррерас.

Новий виток внутрішнього протистояння стався 6 травня. Як зазначили у Marca, на тренуванні трапився епізод із фолом. Пізніше видання напише, що грубо зіграв Вальверде. Тоді уругвайський та іспанський футболіст поштовхались.

Гірше стало наступного дня. Cope.es зазначає, що Чуамені хотів примирення, однак Вальверде звинуватив партнера у витоку інформації в ЗМІ та відмовився тиснути руку. Тоді й відбулась бійка між гравцями, унаслідок якої Вальверде отримав травму голови.

Видання The Athletic зазначає, що у їх версії конфлікт 7 травня почався на футбольному полі, а не у роздягальні.

Які наслідки можливі для обох гравців та як вони реагують?

За інформації Carrusel Deportivo, під час сутички Вальверде впав та отримав розсічення голови. Про факт травми одразу повідомив офіційний сайт Реала.

У зв’язку з подіями, які сталися сьогодні вранці на тренуванні першої команди, було прийнято рішення порушити дисциплінарні справи щодо наших гравців Федеріко Вальверде та Ореліена Чуамені. Клуб повідомить про рішення щодо обох справ у належний час, після завершення відповідних внутрішніх процедур,

– йдеться у комюніке Реала.

Пізніше у клубі повідомили, що Федеріко отримав черепно-мозкову травму. Орельєн Чуамені наразі не коментував події, а от Вальверде звернувся до фанатів у сторіс свого інстаграму.

Я випадково вдарився головою об стіл, через що отримав невеликий поріз на лобі, який потребував стандартного огляду в лікарні. Мій одноклубник мене не бив, і я також не бив його, хоча розумію, що вам легше повірити в те, що ми побилися або що це було навмисно. Але цього не було,

– зазначив Вальверде.

За словами 27-річного уругвайця, між ним та партнером по команді дійсно стались два конфліктні епізоди, але "таке буває і зазвичай не виходить за межі роздягальні".

Публікація Федеріко Вальверде / скриншот з instagram.com/fedevalverde

Мелхор Руїса у соцмережі X зазначив, що за внутрішнім регламентом обидвом спортсменам загрожує відсторонення на 11 – 20 матчів без збереження заробітної плати або ж навіть розрив контракту.

Що далі для Чуамені, Вальверде та Реала?

Наступний поєдинок "вершкові" зіграють 10 травня, коли поїдуть на виїзд до проти Барселони. Початок заплановано о 22:00 за київським часом. У разі не програшу каталонський клуб достроково виграє чемпіонат Іспанії.

За інформацією клубних ресурсів Реала, Вальверде цей матч пропустить, він вилетів на 10 – 14 днів.

У поточному сезоні уругвайський футболіст провів 48 матчів у всіх турнірах: дев’ять голів та 13 асистів.

Участь Чуамені у грі залишається під питанням. На його рахунку у кампанії 2025/26 загалом 46 матчів: два голи та два асисти.