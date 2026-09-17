Рятують від мовного бар'єру та шукають улюблену їжу: як у БК Рівне "приручають" американців

БК Рівне Dream активно готується до нового чемпіонату Суперліги. До команди приєдналися кілька гравців, які не були присутні на початку зборів, зокрема іноземні новачки.

Американські баскетболісти поступово адаптуються до життя в Україні. Капітан рівненського клубу Дмитро Тимощук в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів, чого найбільше потребують легіонери.

Мовний бар'єр та пошук улюбленої їжі

За словами капітана БК Рівне Dream, у команді зараз панує хороша атмосфера, а самі баскетболісти вже встигли скучити за грою.

З чудовим настроєм підходимо, засумували за баскетболом. Працюємо над фізичною підготовкою, в команді чудова атмосфера. Приїхали до нас гравці, які не були на початку зборів,

– розповів Тимощук.

Для американських легіонерів одним із викликів залишається мовний бар'єр, а також різниця в часових поясах. Утім, партнери по команді допомагають новачкам освоїтися та вирішувати побутові питання.

Найбільше американцям не вистачає їхніх родин поруч. Іноді вони просять допомогти їм знайти потрібні продукти, харчування – важливий момент для них. Вони можуть попросити підшукати кафе, ресторани, доставку їжі, де смачно можна поїсти. Більшість наших легіонерів найбільше люблять їсти курку з рисом. У нас є командні вечері, коли ми разом збираємось, можемо поспілкуватися, обговорити якісь командні моменти,

– зазначив капітан рівненського клубу.



Джейлен Дюпрі та Демаріус Джейкобс (по центру) були лідерами команди минулого сезону/ Фото БК Рівне

Чи лякають американців вибухи

Головний тренер БК Рівне Dream Денис Спиридонов розповів, що наразі американські баскетболісти не висловлювали занепокоєння через повітряні тривоги чи вибухи.

Водночас минулого року легіонери вже стикалися з реаліями війни. За словами тренера, американські гравці злякалися обстрілів у Дніпрі, а також чули вибухи у Рівному. Близько тижня у місті було гучно та лунали повітряні тривоги.



Президент БК Рівне Сергій Ліщук з тренерським штабом/ Фото автора

Наразі команда продовжує підготовку до нового сезону. Минулий чемпіонат БК Рівне Dream завершив на третьому місці, ставши одним із відкриттів Суперліги.

У міжсезоння клуб попрощався з Джейленом Дюпрі, який був найкращим легіонером Суперліги минулого сезону. Натомість рівняни продовжили контракт із Демаріусом Джейкобсом та підписали двох американців – Таріга Ейсу, який минулого сезону виступав за Запоріжжя, та Денні Сміта, який грав у чемпіонаті Вірменії.