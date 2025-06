У Києві пройшов масовий благодійний забіг на підтримку ветеранів, які втратили кінцівки

Вже другий рік поспіль у Києві проходить благодійний забіг "Go to the Future". Його мета – довести, що життя залишається активним, яскравим та насиченим позитивними емоціями навіть після втрати кінцівок.

У неділю, 8 червня, на території ВДНГ у Києві пройшов благодійний забіг від фонду "Future for Ukraine". Він об’єднав понад півтори тисячі людей на підтримку бійців, які втратили кінцівки на війні, повідомляє 24 Канал.

Благодійний захід ветеранів

Серед його учасників були і військовослужбовці, а також ветерани на протезах та кріслах. Також участь взяли і зірки шоубізнесу, лідери думок та команди Мінцифри, Національної поліції України, ДСНС, Нацгвардії.

Після офіційного відкриття забігу учасники мали змогу розігріти м’язи на спортивній розминці у компанії коміка та волонтера Василя Байдака. Сам забіг розпочався з "естафети єдності" для ветеранів з протезами та лідерів думок.

Учасники розділилися на п'ять команд і разом пробігли символічну дистанцію в 400 метрів. Капітаном кожної команди був військовослужбовець, який пройшов безоплатну програму протезування та реабілітації в міжнародній клініці MCOP. Команди бігунів мали назву позивних їхніх капітанів:

Переможцем став капітан команди “Монако” Владислав Курілов. Ветеран брав участь у забігу на кріслі, адже напередодні зламав коліно та залишився без протезів.



Владислав Курілов став переможцем забігу на 400 метрів / фото Go to the Future

24-річний Влад, який втратив обидві ноги через важкі травми та затяжну евакуацію поблизу селища Роботине на Запоріжжі. Він вже вдруге бере участь у забігу. Для нього головна мета – бажання рухатися вперед.

Кілька тижнів тому Владислав підкорив на протезах гору Кукул у Карпатах (висота – 1539 метрів). А під час благодійного забігувін подолав також дистанцію у два кілометри разом зі своїм реабілітологом.

Що ж стосується капітана команди “Юнгер” Артема Іванькова, то 20-річний хлопець спеціально для участі в забігу отримав біговий протез від центру MCOP Україна. Там він проходив протезування та програму оптимізації ходи. Його мрією залишається подолання марафону на протезі.



Артем "Юнгер" мріє подолати марафон на протезі / фото Go to the Future

Відзначимо і капітанів команд "Фантом" та "Холден" – Олега Веселова та Гліба Кравченка відповідно. Перший отримав мінно-вибухову травму голови та складне поранення ноги у 2024 році.

Внаслідок цього ліву кінцівку довелось ампутувати. У свою чергу Гліб також подолав дистанцію на протезі. Також на захід завітали багато відомих людей:

телеведучий і тревел-блогер Антон Птушкін

репер OTOY

теле- та радіоведучий Анатолій Анатоліч

комік та актор Іван Люленов

співак Alekseev

стендап-комік Василь Байдак

співачка Ганна Завальська

тверк-хореограф MAMASITA

комік та актор Даніл Повар

Фотографії з благодійного забігу на ВДНГ / фото Go to the Future

Після естафети відбувся забіг на дистанції 5 км та 2 км. А також серед учасників "Go to the Future" були діти, які бігли дистанцію на 400 або 800 метрів.

До прикладу, 4-річний Лука присвятив свою участь у забігу військовому Максиму Дрюченку, який втратив ногу та руку під час мінометного обстрілу на бойових позиціях. Загалом же благодійний захід "Go to the Future" зібрав понад 1 мільйон гривень.

Нагадаємо, що раніше у Києві пройшов другий Всеукраїнський турнір з ампфутболу. У весняному Кубку "Ліги Дужих" взяли участь вісім команд, а переможцем стала команда "Покрова АМП" зі Львова.