В Киеве прошел массовый благотворительный забег в поддержку ветеранов с ампутациями

Уже второй год подряд в Киеве проходит благотворительный забег "Go to the Future". Его цель –доказать, что жизнь остается активной, яркой и насыщенной положительными эмоциями даже после потери конечностей.

В воскресенье, 8 июня, на территории ВДНХ в Киеве прошел благотворительный забег от фонда "Future for Ukraine". Он объединил более полутора тысяч человек в поддержку бойцов, которые потеряли конечности на войне, сообщает 24 Канал.

Благотворительное мероприятие ветеранов

Среди его участников были и военнослужащие, а также ветераны на протезах и креслах. Также участие приняли и звезды шоубизнеса, лидеры мнений и команды Минцифры, Национальной полиции Украины, ГСЧС, Нацгвардии.

После официального открытия забега участники имели возможность разогреть мышцы на спортивной разминке в компании комика и волонтера Василия Байдака. Сам забег начался с "эстафеты единства" для ветеранов с протезами и лидеров мнений.

Участники разделились на пять команд и вместе пробежали символическую дистанцию в 400 метров. Капитаном каждой команды был военнослужащий, который прошел бесплатную программу протезирования и реабилитации в международной клинике MCOP. Команды бегунов имели название позывных их капитанов:

Холден

Монако

Енот

Юнгер

Фантом

Победителем стал капитан команды “Монако” Владислав Курилов. Ветеран участвовал в забеге на кресле, ведь накануне сломал колено и остался без протезов.



Владислав Курилов стал победителем забега на 400 метров / фото Go to the Future

24-летний Влад, который потерял обе ноги из-за тяжелых травм и затяжной эвакуации вблизи поселка Роботино в Запорожье. Он уже второй раз участвует в забеге. Для него главная цель – желание двигаться вперед.

Несколько недель назад Владислав покорил на протезах гору Кукул в Карпатах (высота – 1539 метров). А во время благотворительного забега он преодолел также дистанцию в два километра вместе со своим реабилитологом.

Что же касается капитана команды “Юнгер” Артема Иванькова, то 20-летний парень специально для участия в забеге получил беговой протез от центра MCOP Украина. Там он проходил протезирование и программу оптимизации походки. Его мечтой остается преодоление марафона на протезе.



Артем "Юнгер" мечтает преодолеть марафон на протезе / фото Go to the Future

Отметим и капитанов команд "Фантом" и "Холден" – Олега Веселова и Глеба Кравченко соответственно. Первый получил минно-взрывную травму головы и сложное ранение ноги в 2024 году.

В результате левую конечность пришлось ампутировать. В свою очередь Глеб также преодолел дистанцию на протезе. Также мероприятие посетили многие известные люди:

телеведущий и тревел-блогер Антон Птушкин

рэпер OTOY

теле- и радиоведущий Анатолий Анатолич

комик и актер Иван Люленов

певец Alekseev

стендап-комик Василий Байдак

певица Анна Завальская

тверк-хореограф MAMASITA

комик и актер Данил Повар

Фотографии с благотворительного забега на ВДНХ / фото Go to the Future

После эстафеты состоялся забег на дистанции 5 км и 2 км. А также среди участников "Go to the Future" были дети, которые бежали дистанцию на 400 или 800 метров.

К примеру, 4-летний Лука посвятил свое участие в забеге военному Максиму Дрюченко, который потерял ногу и руку во время минометного обстрела на боевых позициях. В целом же благотворительное мероприятие "Go to the Future" собрало более 1 миллиона гривен.

Напомним, что ранее в Киеве прошел второй Всеукраинский турнир по ампфутболу. В весеннем Кубке "Лиги Дужих" приняли участие восемь команд, а победителем стала команда "Покрова АМП" из Львова.