Кубок сплотил участников из разных уголков Украины и стал очередным важным шагом в развитии инклюзивного футбола. Это событие, которое доказало, что спорт не имеет границ, а жажда игры, поддержка команды и сила духа преодолевают любые препятствия.

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Формат турнира

"Лига Дужих" – это социальный проект от УАФ, который помогает людям с ампутациями или нарушением функций одной из конечностей вернуться к активной жизни, найти вдохновение через спорт. Проект занимается привлечением новых игроков, созданием команд в городах, организацией соревнований, а также тренировок и подготовкой специалистов.

Турнир впервые прошел в двух дивизионах – Суперлига и Первая Лига. Это позволило как опытным, так и новым командам проявить себя на фоне равных себе. На поле соревновались восемь команд из Киева, Львова, Черкасс, Винницы, Днепра, Харькова и Луцка:

Винница АМП (Первая лига)

Днепр Честь-Несокрушимые (Первая лига)

Крестоносцы Луцк (Первая лига)

Ураган (Суперлига)

МСК Днепр (Суперлига)

Покрова АМП-2 (Суперлига)

Шахтер Стальные (Суперлига)

Покрова АМП (Суперлига)

Итоги соревнования

Победителями Суперлиги стали игроки команды Покрова АМП из города Львов, тогда как в Первой Лиге торжествовали луцкие Крестоносцы. На церемонии награждения присутствовали:

заместитель министра по делам ветеранов Украины Руслан Приходько

генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко

генеральный директор Carlsberg Украина Олег Хайдакин

директор по маркетингу АО “Ощадбанк” Сергей Грабчак

директор регионального маркетинга Mastercard Александра Губарь

Они поздравили победителей, вручили награды и передали подарки от спонсоров соревнования. Отдельную награду "Лев Кубка" за лучшую результативность получил Дмитрий Щегельский, игрок команды “Покрова АМП”. Эту индивидуальную награду лучшему бомбардиру турнира УАФ начала в партнерстве с брендом "Львовское".

Особенностью нынешнего турнира стало впервые в Европе примененное видеоассистирование в матчах по ампфутболу. Также к арбитражу присоединились два новых арбитра из сообщества "Лига Дужих" в рамках прохождения впервые начатой программы обучения УАФ по арбитражу в ампфутболе.

Ими стали игрок ампфутбольной команды “Буревій” Александра Золотухина и игрок ампфутбольной команды “Шахтер Сталевые” Андрей Герасимчук. Во время турнира к открытой тренировке присоединились представители новых ячеек ампфутбола из Броваров, Житомира, Ровно, Одессы и тренер из Тернополя.

Как прошел Весенний Кубок "Лиги Дужих" / фото УАФ:

Турнир также посетил певец Фоззи, поддержав инициативу развития адаптивного спорта в Украине. Это еще раз подтверждает, что "Лига Дужих" растет и все больше людей находят в спорте не только восстановление, но и новый смысл жизни.

Следующая остановка - Чемпионат Украины по ампфутболу! Украинская ассоциация футбола выражает благодарность социально ответственным бизнесам за поддержку турнира.

Что такое ампфутбол

Ампфутбол – это вид спорта для людей с ампутациями или врожденными пороками конечностей. В Украине проживает более 100 тысяч людей с ампутированными конечностями.

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Для многих из них ампфутбол открывает путь к физическому и психологическому восстановлению, возвращению к активной жизни. Игра проходит по следующим основным правилам:

на поле играют 7 игроков (6 полевых и вратарь)

полевые игроки должны иметь ампутацию или порок нижней конечности, вратарь - верхней

полевые игроки передвигаются на костылях без протезов, а вратари играют без костылей

игра состоит из двух таймов по 25 минут с десятиминутным перерывом

размер площадки меньше стандартного футбольного поля (60 x 40 метров)

используются адаптированные правила футбола с акцентом на безопасность игроков

Существуют мужские, женские и миксованные команды. Это динамичный и зрелищный вид спорта, который способствует инклюзии и вдохновляет своим духом борьбы и командной игры.