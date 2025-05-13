Кубок сплотил участников из разных уголков Украины и стал очередным важным шагом в развитии инклюзивного футбола. Это событие, которое доказало, что спорт не имеет границ, а жажда игры, поддержка команды и сила духа преодолевают любые препятствия.

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Формат турнира

"Лига Дужих" – это социальный проект от УАФ, который помогает людям с ампутациями или нарушением функций одной из конечностей вернуться к активной жизни, найти вдохновение через спорт. Проект занимается привлечением новых игроков, созданием команд в городах, организацией соревнований, а также тренировок и подготовкой специалистов.

Турнир впервые прошел в двух дивизионах – Суперлига и Первая Лига. Это позволило как опытным, так и новым командам проявить себя на фоне равных себе. На поле соревновались восемь команд из Киева, Львова, Черкасс, Винницы, Днепра, Харькова и Луцка:

  • Винница АМП (Первая лига)
  • Днепр Честь-Несокрушимые (Первая лига)
  • Крестоносцы Луцк (Первая лига)
  • Ураган (Суперлига)
  • МСК Днепр (Суперлига)
  • Покрова АМП-2 (Суперлига)
  • Шахтер Стальные (Суперлига)
  • Покрова АМП (Суперлига)

Итоги соревнования

Победителями Суперлиги стали игроки команды Покрова АМП из города Львов, тогда как в Первой Лиге торжествовали луцкие Крестоносцы. На церемонии награждения присутствовали:

  • заместитель министра по делам ветеранов Украины Руслан Приходько
  • генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко
  • генеральный директор Carlsberg Украина Олег Хайдакин
  • директор по маркетингу АО “Ощадбанк” Сергей Грабчак
  • директор регионального маркетинга Mastercard Александра Губарь

Они поздравили победителей, вручили награды и передали подарки от спонсоров соревнования. Отдельную награду "Лев Кубка" за лучшую результативность получил Дмитрий Щегельский, игрок команды “Покрова АМП”. Эту индивидуальную награду лучшему бомбардиру турнира УАФ начала в партнерстве с брендом "Львовское".

Особенностью нынешнего турнира стало впервые в Европе примененное видеоассистирование в матчах по ампфутболу. Также к арбитражу присоединились два новых арбитра из сообщества "Лига Дужих" в рамках прохождения впервые начатой программы обучения УАФ по арбитражу в ампфутболе.

Ими стали игрок ампфутбольной команды “Буревій” Александра Золотухина и игрок ампфутбольной команды “Шахтер Сталевые” Андрей Герасимчук. Во время турнира к открытой тренировке присоединились представители новых ячеек ампфутбола из Броваров, Житомира, Ровно, Одессы и тренер из Тернополя.

Как прошел Весенний Кубок "Лиги Дужих" / фото УАФ:

Турнир также посетил певец Фоззи, поддержав инициативу развития адаптивного спорта в Украине. Это еще раз подтверждает, что "Лига Дужих" растет и все больше людей находят в спорте не только восстановление, но и новый смысл жизни.

Следующая остановка - Чемпионат Украины по ампфутболу! Украинская ассоциация футбола выражает благодарность социально ответственным бизнесам за поддержку турнира.

Что такое ампфутбол

Ампфутбол – это вид спорта для людей с ампутациями или врожденными пороками конечностей. В Украине проживает более 100 тысяч людей с ампутированными конечностями.

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Для многих из них ампфутбол открывает путь к физическому и психологическому восстановлению, возвращению к активной жизни. Игра проходит по следующим основным правилам:

  • на поле играют 7 игроков (6 полевых и вратарь)
  • полевые игроки должны иметь ампутацию или порок нижней конечности, вратарь - верхней
  • полевые игроки передвигаются на костылях без протезов, а вратари играют без костылей
  • игра состоит из двух таймов по 25 минут с десятиминутным перерывом
  • размер площадки меньше стандартного футбольного поля (60 x 40 метров)
  • используются адаптированные правила футбола с акцентом на безопасность игроков

Существуют мужские, женские и миксованные команды. Это динамичный и зрелищный вид спорта, который способствует инклюзии и вдохновляет своим духом борьбы и командной игры.