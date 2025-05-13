Кубок згуртував учасників з різних куточків України та став черговим важливим кроком у розвитку інклюзивного футболу. Це подія, яка довела, що спорт не має меж, а жага до гри, підтримка команди та сила духу долають будь-які перешкоди.

До теми Фінанси, нові кадри та заяви Шевченка: підсумки Конгресу Української асоціації футболу

Формат турніру

"Ліга дужих" – це соціальний проєкт від УАФ, який допомагає людям з ампутаціями або порушенням функцій однієї з кінцівок повернутися до активного життя, знайти натхнення через спорт. Проєкт займається залученням нових гравців, створенням команд у містах, організацією змагань, а також тренувань та підготовкою фахівців.

Турнір уперше пройшов у двох дивізіонах – Суперліга та Перша Ліга. Це дало змогу як досвідченим, так і новим командам проявити себе на фоні рівних собі. На полі змагалися вісім команд з Києва, Львова, Черкас, Вінниці, Дніпра, Харкова та Луцька:

Вінниця АМП (Перша ліга)

Дніпро Честь-Незламні (Перша ліга)

Хрестоносці Луцьк (Перша ліга)

Буревій (Суперліга)

МСК Дніпро (Суперліга)

Покрова АМП-2 (Суперліга)

Шахтар Сталеві (Суперліга)

Покрова АМП (Суперліга)

Підсумки змагання

Переможцями Суперліги стали гравці команди Покрова АМП з міста Львів, тоді як в Першій Лізі тріумфували луцькі Хрестоносці. На церемонії нагородження були присутні:

заступник міністра у справах ветеранів України Руслан Приходько

генеральний секретар УАФ Ігор Грищенко

генеральний директор Carlsberg Україна Олег Хайдакін

директор з маркетингу АТ “Ощадбанк” Сергій Грабчак

директорка регіонального маркетингу Mastercard Олександра Губар

Вони привітали переможців, вручили нагороди та передали подарунки від спонсорів змагання. Окрему нагороду "Лев Кубку" за найкращу результативність отримав Дмитро Щегельський, гравець команди “Покрова АМП”. Цю індивідуальну нагороду найкращому бомбардиру турніру УАФ започаткувала у партнерстві з брендом "Львівське".

Особливістю цьогорічного турніру стало вперше в Європі застосоване відеоасистування у матчах з ампфутболу. Також до арбітражу долучились два нові арбітри зі спільноти "Ліга Дужих" у рамках проходження вперше започаткованої програми навчання УАФ з арбітражу в ампфутболі.

Ними стали гравчиня ампфутбольної команди “Буревій” Олександра Золотухіна та гравець ампфутбольної команди “Шахтар Сталеві” Андрій Герасимчук. Під час турніру до відкритого тренування приєдналися представники нових осередків ампфутболу з Броварів, Житомира, Рівного, Одеси та тренер із Тернополя.

Як пройшов Весняний Кубок "Ліги Дужих" / фото УАФ:

Турнір також відвідав співак Фоззі, підтримавши ініціативу розвитку адаптивного спорту в Україні. Це ще раз підтверджує, що "Ліга Дужих" зростає і все більше людей знаходять у спорті не лише відновлення, а й новий сенс життя.

Наступна зупинка — Чемпіонат України з ампфутболу! Українська асоціація футболу висловлює вдячність соціально відповідальним бізнесам за підтримку турніру.

Що таке ампфутбол

Ампфутбол – це вид спорту для людей з ампутаціями або вродженими вадами кінцівок. В Україні проживає понад 100 тисяч людей з ампутованими кінцівками.

Читайте також Шевченко здійснив мрію захисника "Азовсталі", який провів у полоні 771 день

Для багатьох із них ампфутбол відкриває шлях до фізичного та психологічного відновлення, повернення до активного життя. Гра проходить за такими основними правилами:

на полі грають 7 гравців (6 польових і воротар)

польові гравці повинні мати ампутацію або ваду нижньої кінцівки, воротар — верхньої

польові гравці пересуваються на милицях без протезів, а воротарі грають без милиць

гра складається з двох таймів по 25 хвилин із десятихвилинною перервою

розмір майданчика менший за стандартне футбольне поле (60 x 40 метри)

використовуються адаптовані правила футболу з акцентом на безпеку гравців

Існують чоловічі, жіночі та міксовані команди. Це динамічний і видовищний вид спорту, який сприяє інклюзії та надихає своїм духом боротьби та командної гри.