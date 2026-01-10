Динамо звинуватили у знущанні над гравцем з проросійським минулим: чи залишиться Бленуце в Києві

Румунський футболіст Владіслав Бленуце став одним з головних розчарувань Динамо цього сезону. Нападник так і не проявив свої найсильніші якості.

Через малу ігрову практику Владіслав мав намір залишити Динамо вже взимку. Проте власник його колишнього клубу ФКУ Крайова Адріан Мітітелу заперечив цю інформацію, повідомляє 24 Канал з посиланням на GSP.ro.

До теми Ярмоленко визначився зі своїм майбутнім: інсайдер розкрив план легенди Динамо

Чи повернеться Бленуце в Динамо?

За його словами, Бленуце планує залишитись в Динамо як мінімум до літа. Причиною також є правило ФІФА, згідно з яким нападник не може грати за третій клуб протягом одного року.

Він чітко заявив, що не йде. Він не може грати за іншу команду. Сказав мені, що не робитиме жодних кроків у ФІФА, щоб щось отримати, тому залишається в Динамо до літа і готуватиметься з ними. Він не повернеться до Румунії. Я думаю, що він виборе собі місце. Він прийшов після періоду, коли не грав, не проходив підготовку, був у стресі через трансфер і проблеми, але після цього він тренувався дуже добре,

– заявив Адріан.

На його думку, Динамо недостатньо довіряло Владіславу та рідко випускало його в основі. Крім того, власник ФКУ Крайова розповів, що його клуб недоотримав певні кошти по трансферній угоді через малу кількість ігрового часу у Бленуце.

Його взагалі не використовували, з ним вчинили дуже несправедливо! Він і сам припустився помилки, зробивши ті пости в тікток. Але не можна так знущатися з людини. Він не знає, чому не грає. За винятком кількох матчів, він виходив на 5-6 хвилин. Я теж дуже розлючений через ситуацію. Це призвело до неотримання грошей, які належали нам. Я розраховував на них і мені це здається серйозним проявом легковажності,

– вважає Мітітелу.

Раніше Monitorulcj повідомляло, що Бленуце категорично відмовляється повертатися в Україну. Гравець незадоволений недовірою з боку нового тренерського штабу та хейтом з боку вболівальників.

Ба більше, на завершальні матчі першої частини сезону Владіслав не потрапляв у заявку команду. Наставник Динамо Ігор Костюк заявляв, що Бленуце залишив Україну та поїхав у Румунію через сімейні питання.

Що відомо про скандал із Бленуце?