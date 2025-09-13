Динамо вперше випустило на поле нападника Владіслава Бленуце у грі проти Оболоні. Проте фанати клубу не були в захваті від появи новачка.

Київське Динамо відіграло п'ятий матч в чемпіонаті України 2025-2026. Підопічні Олександра Шовковського не змогли переграти у дербі Оболонь, повідомляє 24 Канал.

До теми Перша осічка чемпіона УПЛ: Оболонь сенсаційно вирвала нічию у Динамо на останніх хвилинах

Як зустріли Бленуце у Києві?

Одним з найцікавіших моментів гри став дебют Владіслава Бленуце. Румун з'явився на полі на 78 хвилині замість Андрія Ярмоленка, чим викликав хвилю обурення.

Фанати під час гри влаштували акцію протесту проти новачка Динамо. На трибунах вивісили банер з написом "Бленуце чорт", а на початку гри вболівальники закидали лаву запасних киян ватою.



Банер на честь Бленуце в Динамо / фото ВЗБІРНА

Крім того, під час виходу гравця на заміну його масово освистали. Таким способом фанати висловили свою незгоду із наявністю у клубі футболіста зі скандальним шлейфом.

Реакція вболівальників Динамо на скандального новачка: дивитися відео

Нагадаємо, що після трансферу в Динамо у соцмережах з'явились скріншоти з акаунту Бленуце в тік-току. Там Владіслав репостив відео із російським пропагандистом Володимиром Соловйовим, захоплювався серіалом "Бригада" та ділився відео із Валерієм Меладзе.

Скандал із Владіславом Бленуце