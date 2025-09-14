У суботу, 13 вересня, відбулися матчі 5 туру Української Прем'єр-ліги. В одному з них у київському дербі зустрічалися Оболонь і Динамо.

Гра завершилася внічию 2:2 та запам'яталася "теплим" прийомом від фанатів "біло-синіх" для новачка Владіслава Бленуце, який репостив російську пропаганду. Головний тренер киян Олександр Шовковський прокоментував однозначно негативну реакцію вболівальників на дебют румунського форварда, повідомляє 24 Канал із посиланням УПЛ ТБ.

Що сказав Шовковський про Бленуце?

Наставник Динамо став на захист новачка команди. Він заявив, що нападник є бойовою одиницею колективу.

Це наш гравець, це наша бойова одиниця, він один з нас, ми разом з ним,

– сказав Шовковський.

Також тренер "біло-синіх" не погодився з позицією фанатів, які закидали лаву запасних Динамо ватою та засвистали гравця під час виходу на заміну. Він заявив, що це було неправильно з їх боку.

"Що я їм можу сказати? У них є своє бачення, ми з цим не погоджуємося. Треба дивитися, що було сказано, як було сказано, про що було сказано.

Іноді, не вдаючись у деталі сказаного, роблять висновки. Він уже сам за себе все сказав, а ми хочемо сказати, що він один з нас, він з нами", – сказав наставник Динамо.

До слова. Динамо вперше втратило очки в УПЛ-2025/2026. Попри це кияни залишаються на першому місці, адже їх осічкою не зміг скористатися Шахтар, який також зіграв унічию – 1:1 проти Металіста 1925.

Зазначимо, що наступний поєдинок "біло-сині" проведуть 17 вересня. В 1/16 фіналу Кубка України вони протистоятимуть на виїзді Олександрії.

