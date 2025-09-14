В субботу, 13 сентября, состоялись матчи 5 тура Украинской Премьер-лиги. В одном из них в киевском дерби встречались Оболонь и Динамо.

Игра завершилась вничью 2:2 и запомнилась "теплым" приемом от фанатов "бело-синих" для новичка Владислава Бленуце, который репостил российскую пропаганду. Главный тренер киевлян Александр Шовковский прокомментировал однозначно негативную реакцию болельщиков на дебют румынского форварда, сообщает 24 Канал со ссылкой на УПЛ ТВ.

К теме Первая осечка чемпиона УПЛ: Оболонь сенсационно вырвала ничью у Динамо на последних минутах

Что сказал Шовковский о Бленуце?

Наставник Динамо стал на защиту новичка команды. Он заявил, что нападающий является боевой единицей коллектива.

Это наш игрок, это наша боевая единица, он один из нас, мы вместе с ним,

– сказал Шовковский.

Также тренер "бело-синих" не согласился с позицией фанатов, которые забросали скамейку запасных Динамо ватой и засвистали игрока во время выхода на замену. Он заявил, что это было неправильно с их стороны.

"Что я им могу сказать? У них есть свое видение, мы с этим не согласны. Надо смотреть, что было сказано, как было сказано, о чем было сказано.

Иногда, не вдаваясь в детали сказанного, делают выводы. Он уже сам за себя все сказал, а мы хотим сказать, что он один из нас, он с нами", – сказал наставник Динамо.

К слову. Динамо впервые потеряло очки в УПЛ-2025/2026. Несмотря на это киевляне остаются на первом месте, ведь их осечкой не смог воспользоваться Шахтер, который также сыграл вничью – 1:1 против Металлиста 1925.

Отметим, что следующий поединок "бело-синие" проведут 17 сентября. В 1/16 финала Кубка Украины они будут противостоять на выезде Александрии.

Что известно о скандале вокруг Бленуце?