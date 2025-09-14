Игра завершилась вничью 2:2 и запомнилась "теплым" приемом от фанатов "бело-синих" для новичка Владислава Бленуце, который репостил российскую пропаганду. Главный тренер киевлян Александр Шовковский прокомментировал однозначно негативную реакцию болельщиков на дебют румынского форварда, сообщает 24 Канал со ссылкой на УПЛ ТВ.
К теме Первая осечка чемпиона УПЛ: Оболонь сенсационно вырвала ничью у Динамо на последних минутах
Что сказал Шовковский о Бленуце?
Наставник Динамо стал на защиту новичка команды. Он заявил, что нападающий является боевой единицей коллектива.
Это наш игрок, это наша боевая единица, он один из нас, мы вместе с ним,
– сказал Шовковский.
Также тренер "бело-синих" не согласился с позицией фанатов, которые забросали скамейку запасных Динамо ватой и засвистали игрока во время выхода на замену. Он заявил, что это было неправильно с их стороны.
"Что я им могу сказать? У них есть свое видение, мы с этим не согласны. Надо смотреть, что было сказано, как было сказано, о чем было сказано.
Иногда, не вдаваясь в детали сказанного, делают выводы. Он уже сам за себя все сказал, а мы хотим сказать, что он один из нас, он с нами", – сказал наставник Динамо.
К слову. Динамо впервые потеряло очки в УПЛ-2025/2026. Несмотря на это киевляне остаются на первом месте, ведь их осечкой не смог воспользоваться Шахтер, который также сыграл вничью – 1:1 против Металлиста 1925.
Отметим, что следующий поединок "бело-синие" проведут 17 сентября. В 1/16 финала Кубка Украины они будут противостоять на выезде Александрии.
Что известно о скандале вокруг Бленуце?
- Динамо подписало румына 3 сентября и уже после этого выяснилось, что он репостил в соцсетях российскую пропаганду и является ценителем "запоребриковой" музыки и сериалов.
- Его жена пошла еще дальше и репостила публикацию с военным преступником Владимиром Путиным.
- После скандала игрок признал ошибку и записал видео, где заявил, что поддерживает Украину.
- Это извинение не убедило фанатов киевлян, которые заявили, что ему не будет жизни в Киеве и опубликовали видео, на котором расстреливают фото Бленуце.