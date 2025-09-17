Кар'єра Владіслава Бленуце в Динамо поки виглядає не надто вдалою. Гравець не тільки налаштував вболівальників проти себе, а ще і забив у власні ворота.

Київське Динамо розпочало свій шлях в Кубку України. Команда Олександра Шовковського зустрічалась на виїзді із віцечемпіоном УПЛ Олександрією, повідомляє 24 Канал.

Як фанати Динамо реагують на Бленуце?

В основі "біло-синіх" вийшов і новачок команди Владіслав Бленуце. Гравець опинився в епіцентрі скандалу після приходу в Динамо. На його сторінці у тік-ток помітили репости проросійських відео.

На жаль для фанатів Динамо, але румун невдало проявив себе у кубковій грі. Він не тільки не забив у чужі ворота, а ще й оформив автогол на 59 хвилині.

Владіслав Бленуце забив автогол у матчі Олександрія – Динамо: дивитися відео

Після подачі кутового від гравця Олександрії Бленуце головою відправив м'яч у власні ворота. Гравець і так отримав чимало хейту від фанатів. А після цього епізоду вболівальники ще більше зацькували його в коментарях.

Можна побажати Динамо побільше такої "користі" від цього ватного новачка.

Ну було одразу зрозуміло, що то ворожий агент.

Засланий козачок в усіх сенсах.

ДРГ працює.

Ніби фанам потрібен був ще один привід.

Навіть Гладкий так не чудив.

Карма за ватного виродка.

Оце так підписали проблему на свою голову.

Ватан румунський ще й саботаж замутив.

Як фанати висміюють автогол Бленуце:

Зрештою Динамо таки вдалось вирвати перемогу. Ще у першому таймі рахунок відкрив Олександр Піхальонок. А під кінець зустрічі другий гол за киян оформив інший новачок команди Шола Огундана.

Скандал із Владіславом Бленуце