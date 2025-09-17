Новачок Динамо з проросійським минулим забив автогол у Кубку і ще більше розлютив фанатів: відео
- Владіслав Бленуце забив автогол у матчі проти Олександрії в Кубку України.
- Це викликало обурення серед фанатів Динамо, які постили негативні коментарі на адресу гравця.
- Бленуце потрапив у скандал через проросійські репости в соцмережах.
Кар'єра Владіслава Бленуце в Динамо поки виглядає не надто вдалою. Гравець не тільки налаштував вболівальників проти себе, а ще і забив у власні ворота.
Київське Динамо розпочало свій шлях в Кубку України. Команда Олександра Шовковського зустрічалась на виїзді із віцечемпіоном УПЛ Олександрією, повідомляє 24 Канал.
До теми Кубок України 2025-2026: розклад матчів і результати
Як фанати Динамо реагують на Бленуце?
В основі "біло-синіх" вийшов і новачок команди Владіслав Бленуце. Гравець опинився в епіцентрі скандалу після приходу в Динамо. На його сторінці у тік-ток помітили репости проросійських відео.
На жаль для фанатів Динамо, але румун невдало проявив себе у кубковій грі. Він не тільки не забив у чужі ворота, а ще й оформив автогол на 59 хвилині.
Владіслав Бленуце забив автогол у матчі Олександрія – Динамо: дивитися відео
Після подачі кутового від гравця Олександрії Бленуце головою відправив м'яч у власні ворота. Гравець і так отримав чимало хейту від фанатів. А після цього епізоду вболівальники ще більше зацькували його в коментарях.
- Можна побажати Динамо побільше такої "користі" від цього ватного новачка.
- Ну було одразу зрозуміло, що то ворожий агент.
- Засланий козачок в усіх сенсах.
- ДРГ працює.
- Ніби фанам потрібен був ще один привід.
- Навіть Гладкий так не чудив.
- Карма за ватного виродка.
- Оце так підписали проблему на свою голову.
- Ватан румунський ще й саботаж замутив.
Як фанати висміюють автогол Бленуце:
Зрештою Динамо таки вдалось вирвати перемогу. Ще у першому таймі рахунок відкрив Олександр Піхальонок. А під кінець зустрічі другий гол за киян оформив інший новачок команди Шола Огундана.
Скандал із Владіславом Бленуце
- В літнє трансферне вікно Динамо підписало чотирьох новачків, серед яких був Владіслава Бленуце.
- Нападник Університаті Крайова обійшовся "біло-синім" у 2 мільйони євро.
- Пізніше у нього в соцмережах знайшли проросійські відео із пропагандистом Соловйовим, путіністом Меладзе та іншими.
- Ба більше, навіть його дружина репостила відео із Володимиром Путіним.
- Владіслав вибачився перед фанатами та заявив, що він на боці України у війні проти Росії.
- Проте вболівальники Динамо не пробачили Бленуце, опублікувавши погрозливе відео.
- Бленуце дебютував за Динамо в матчі УПЛ проти Оболоні, отримавши порцію хейту від фанатів.