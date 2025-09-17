Игрок Динамо с пророссийским прошлым забил автогол в Кубке и еще больше разозлил фанатов: видео
- Владислав Бленуце забил автогол в матче против Александрии в Кубке Украины.
- Это вызвало возмущение среди фанатов Динамо, которые постили негативные комментарии в адрес игрока.
- Бленуце попал в скандал из-за пророссийских репостов в соцсетях.
Карьера Владислава Бленуце в Динамо пока выглядит не слишком удачной. Игрок не только настроил болельщиков против себя, а еще и забил в собственные ворота.
Киевское Динамо начало свой путь в Кубке Украины. Команда Александра Шовковского встречалась на выезде с вице-чемпионом УПЛ Александрией, сообщает 24 Канал.
Как фанаты Динамо реагируют на Бленуце?
В основе "бело-синих" вышел и новичок команды Владислав Бленуце. Игрок оказался в эпицентре скандала после прихода в Динамо. На его странице в тик-ток заметили репосты пророссийских видео.
К сожалению для фанатов Динамо, но румын неудачно проявил себя в кубковой игре. Он не только не забил в чужие ворота, но и оформил автогол на 59 минуте.
Владислав Бленуце забил автогол в матче Александрия – Динамо: смотреть видео
После подачи углового от игрока Александрии Бленуце головой отправил мяч в собственные ворота. Игрок и так получил немало хейта от фанатов. А после этого эпизода болельщики еще больше затравили его в комментариях.
- Можно пожелать Динамо побольше такой "пользы" от этого ватного новичка.
- Ну было сразу понятно, что это вражеский агент.
- Засланный казачок во всех смыслах.
- ДРГ работает.
- Будто фанам нужен был еще один повод.
- Даже Гладкий так не чудил.
- Карма за ватного ублюдка.
- Вот так подписали проблему на свою голову.
- Ватан румынский еще и саботаж замутил.
Как фанаты высмеивают автогол Бленуце:
В конце концов Динамо таки удалось вырвать победу. Еще в первом тайме счет открыл Александр Пихаленок. А под конец встречи второй гол за киевлян оформил другой новичок команды Шола Огундана.
Скандал с Владиславом Бленуце
- В летнее трансферное окно Динамо подписало четырех новичков, среди которых был Владислав Бленуце.
- Нападающий Университати Крайова обошелся "бело-синим" в 2 миллиона евро.
- Позже у него в соцсетях нашли пророссийские видео с пропагандистом Соловьевым, путинистом Меладзе и другими.
- Более того, даже его жена репостила видео с Владимиром Путиным.
- Владислав извинился перед фанатами и заявил, что он на стороне Украины в войне против России.
- Однако болельщики Динамо не простили Бленуце, опубликовав угрожающее видео.
- Бленуце дебютировал за Динамо в матче УПЛ против Оболони, получив порцию хейта от фанатов.