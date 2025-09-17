Киевское Динамо начало свой путь в Кубке Украины. Команда Александра Шовковского встречалась на выезде с вице-чемпионом УПЛ Александрией, сообщает 24 Канал.

В основе "бело-синих" вышел и новичок команды Владислав Бленуце. Игрок оказался в эпицентре скандала после прихода в Динамо. На его странице в тик-ток заметили репосты пророссийских видео.

К сожалению для фанатов Динамо, но румын неудачно проявил себя в кубковой игре. Он не только не забил в чужие ворота, но и оформил автогол на 59 минуте.

Владислав Бленуце забил автогол в матче Александрия – Динамо: смотреть видео

После подачи углового от игрока Александрии Бленуце головой отправил мяч в собственные ворота. Игрок и так получил немало хейта от фанатов. А после этого эпизода болельщики еще больше затравили его в комментариях.

  • Можно пожелать Динамо побольше такой "пользы" от этого ватного новичка.
  • Ну было сразу понятно, что это вражеский агент.
  • Засланный казачок во всех смыслах.
  • ДРГ работает.
  • Будто фанам нужен был еще один повод.
  • Даже Гладкий так не чудил.
  • Карма за ватного ублюдка.
  • Вот так подписали проблему на свою голову.
  • Ватан румынский еще и саботаж замутил.

Как фанаты высмеивают автогол Бленуце:

В конце концов Динамо таки удалось вырвать победу. Еще в первом тайме счет открыл Александр Пихаленок. А под конец встречи второй гол за киевлян оформил другой новичок команды Шола Огундана.

Скандал с Владиславом Бленуце