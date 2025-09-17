Киевское Динамо начало свой путь в Кубке Украины. Команда Александра Шовковского встречалась на выезде с вице-чемпионом УПЛ Александрией, сообщает 24 Канал.

Как фанаты Динамо реагируют на Бленуце?

В основе "бело-синих" вышел и новичок команды Владислав Бленуце. Игрок оказался в эпицентре скандала после прихода в Динамо. На его странице в тик-ток заметили репосты пророссийских видео.

К сожалению для фанатов Динамо, но румын неудачно проявил себя в кубковой игре. Он не только не забил в чужие ворота, но и оформил автогол на 59 минуте.

Владислав Бленуце забил автогол в матче Александрия – Динамо: смотреть видео

После подачи углового от игрока Александрии Бленуце головой отправил мяч в собственные ворота. Игрок и так получил немало хейта от фанатов. А после этого эпизода болельщики еще больше затравили его в комментариях.

Можно пожелать Динамо побольше такой "пользы" от этого ватного новичка.

Ну было сразу понятно, что это вражеский агент.

Засланный казачок во всех смыслах.

ДРГ работает.

Будто фанам нужен был еще один повод.

Даже Гладкий так не чудил.

Карма за ватного ублюдка.

Вот так подписали проблему на свою голову.

Ватан румынский еще и саботаж замутил.

Как фанаты высмеивают автогол Бленуце:

В конце концов Динамо таки удалось вырвать победу. Еще в первом тайме счет открыл Александр Пихаленок. А под конец встречи второй гол за киевлян оформил другой новичок команды Шола Огундана.

Скандал с Владиславом Бленуце