Промоутер оцінив перспективи Кличка побити рекорд "Великого Джорджа"

Останнім часом ходить чимало чуток щодо повернення на ринг "Доктора Сталевого молота". Він має давню мрію стати найстаршим чемпіоном світу й саме задля спроби її втілити може відбутися камбек.

Промоутер Боб Арум висловився про можливий розвиток такого сценарію. Він скептично оцінив потенційне повернення Володимира Кличка в бокс для титульної битви, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky Sports.

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Чому Арум не вірить у тріумфальне повернення

93-річний американець порівняв українського боксера з легендарним "Великим Джорджем". Він вважає, що без проміжних боїв стати чемпіоном дуже складно.

"Не забувайте, що коли повернувся Форман, то йому було не 45 років, а 41, і він програвав Евандеру Холіфілду. Він пройшов певні випробування. А Кличко хоче повернутися в 48 років і не проводити проміжні бої.

Мені подобаються брати Клички, як і всі українські боксери. Але я не вірю в те, що Кличко може повернутися і вийти на титульний бій у надважкій вазі без серії проміжних поєдинків", – сказав Арум.

Довідка. Джордж Форман став найстаршим чемпіоном світу в хевівейті в 1994 році. Він у титульному бою нокаутував Майкла Мурера в десятому раунді.

Нагадаємо, що свій останній офіційний поєдинок Володимир Кличко провів у квітні 2017 року. Тоді українець програв Ентоні Джошуа.