Смерть Богдана стала неочікуваною, адже йому було всього 30 років. Причини трагічної події наразі невідомі, повідомляє 24 канал із посиланням на Федерацію боксу України.
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Що відомо про Богдана Блажко
Богдан Блажко народився у Вінниці у 1994 році. Український боксер був фіналістом молодіжного чемпіонату Європу.
Спортсмен також здобув призове місце на турнірі континентальної першості з боксу серед юніорів. Богдан виступав у ваговій категорії понад 80 кілограмів.
У Федерації боксу України висловили співчуття рідним та близьким Богдана Блажка.