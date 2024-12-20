Смерть Богдана стала неочікуваною, адже йому було всього 30 років. Причини трагічної події наразі невідомі, повідомляє 24 канал із посиланням на Федерацію боксу України.

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Що відомо про Богдана Блажко

Богдан Блажко народився у Вінниці у 1994 році. Український боксер був фіналістом молодіжного чемпіонату Європу.

Спортсмен також здобув призове місце на турнірі континентальної першості з боксу серед юніорів. Богдан виступав у ваговій категорії понад 80 кілограмів.

У Федерації боксу України висловили співчуття рідним та близьким Богдана Блажка.