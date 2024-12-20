Про загибель Андрія Щепотьєва повідомила Українська асоціація футболу. Харків'янину було лише 30 років, пише 24 Канал.

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Виконував бойове завдання на Харківщині

Андрій Щепотьєв до повномасштабного вторгнення був арбітром. Він обслуговував матчі дитячо-юнацького футболу та зустрічі аматорських ліг.

Андрій був слухачем Національної школи арбітрів (2020) та працював тренером харківського Арсеналу.

Після початку повномасштабної агресії Росії Щепотьєв вступив до лав Збройних сил України. Андрій загинув під час виконання бойового завдання на рідній Харківщині.

Загинув Андрій Щепотьєв / фото УАФ

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким Андрія Щепотьєва. Вічна пам'ять полеглому захиснику України!