Вихованець Динамо Богдан Попов феєрично дебютував у чемпіонаті Італії: відео дублю за Емполі
- Богдан Попов дебютував у італійській Серії В за Емполі.
- Вихованець київського Динамо оформив дубль у матчі проти Падови.
- Попов підписав контракт з Емполі у 2023 році.
Молодий нападник з України увірвався в основну команду Емполі після двох років у за юнаків. Богдан Попов врятував команду у стартовому матчі Серії В.
Українські футболісти продовжують мріяти про успіхи в топ-лігах та прагнуть перебратися у закордонні ліги задля розвитку. Тим часом, свої перші кроки в Італії почав новий футболіст з України, повідомляє 24 Канал.
До теми Хто з українців гратиме у топ-лігах у сезоні 2025-2026: повний список
Як запалив Попов?
Мова про 18-річного Богдана Попова, який є вихованцем київського Динамо. Хлопець у 2022-му році перебрався з України в Польщу, де грав у академії місцевого Гурніка.
А у 2023-му Попов підписав контракт із Емполі. Спочатку гравець виступав у юнацькій команді італійців, але цього літа отримав шанс у основній команді.
Богдан дебютував за Емполі у Серії В в матчі 1 туру проти Падови. У першому таймі Стівен Шпенді відкрив рахунок, але пізніше отримав травму та поступився місцем на полі Попову.
Українець прекрасно скористався своїм шансом та оформив дубль у ворота Падови. Перед перервою Богдан вдало зіграв на добивання після кутового, а у другому таймі точно головою замкнув навіс з флангу.
Як Попов запалив у Серії В: дивитися відео
Ці два голи дозволили Емполі вирвати перемогу з рахунком 3:1. Минулого сезону команда грала в еліті українського футболу, але посіла передостаннє місце в Серії А. Тоді за "синіх" виступав інший українець Віктор Коваленко.
Читайте також Трансферне літо 2025: усі переходи зірок футболу у міжсезоння в топлігах
Відзначимо, що Попов дебютував за Емполі минулого тижня у матчі Кубка проти Реджани (2:1). Богдан вже виступав за збірну України U-17, на його рахунку 4 матчі протягом 2024 року.