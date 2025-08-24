Молодий нападник з України увірвався в основну команду Емполі після двох років у за юнаків. Богдан Попов врятував команду у стартовому матчі Серії В.

Українські футболісти продовжують мріяти про успіхи в топ-лігах та прагнуть перебратися у закордонні ліги задля розвитку. Тим часом, свої перші кроки в Італії почав новий футболіст з України, повідомляє 24 Канал.

Як запалив Попов?

Мова про 18-річного Богдана Попова, який є вихованцем київського Динамо. Хлопець у 2022-му році перебрався з України в Польщу, де грав у академії місцевого Гурніка.

А у 2023-му Попов підписав контракт із Емполі. Спочатку гравець виступав у юнацькій команді італійців, але цього літа отримав шанс у основній команді.

Богдан дебютував за Емполі у Серії В в матчі 1 туру проти Падови. У першому таймі Стівен Шпенді відкрив рахунок, але пізніше отримав травму та поступився місцем на полі Попову.

Українець прекрасно скористався своїм шансом та оформив дубль у ворота Падови. Перед перервою Богдан вдало зіграв на добивання після кутового, а у другому таймі точно головою замкнув навіс з флангу.

Ці два голи дозволили Емполі вирвати перемогу з рахунком 3:1. Минулого сезону команда грала в еліті українського футболу, але посіла передостаннє місце в Серії А. Тоді за "синіх" виступав інший українець Віктор Коваленко.

Відзначимо, що Попов дебютував за Емполі минулого тижня у матчі Кубка проти Реджани (2:1). Богдан вже виступав за збірну України U-17, на його рахунку 4 матчі протягом 2024 року.