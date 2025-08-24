Молодой нападающий из Украины ворвался в основную команду Эмполи после двух лет в за юношей. Богдан Попов спас команду в стартовом матче Серии В.

Украинские футболисты продолжают мечтать об успехах в топ-лигах и стремятся перебраться в зарубежные лиги для развития. Между тем, свои первые шаги в Италии начал новый футболист из Украины, сообщает 24 Канал.

Как зажег Попов?

Речь о 18-летнем Богдане Попове, который является воспитанником киевского Динамо. Парень в 2022-м году перебрался из Украины в Польшу, где играл в академии местного Гурника.

А в 2023-м Попов подписал контракт с Эмполи. Сначала игрок выступал в юношеской команде итальянцев, но этим летом получил шанс в основной команде.

Богдан дебютировал за Эмполи в Серии В в матче 1 тура против Падовы. В первом тайме Стивен Шпенди открыл счет, но позже получил травму и уступил место на поле Попову.

Украинец прекрасно воспользовался своим шансом и оформил дубль в ворота Падовы. Перед перерывом Богдан удачно сыграл на добивание после углового, а во втором тайме точно головой замкнул навес с фланга.

Как Попов зажег в Серии В: смотреть видео

Эти два гола позволили Эмполи вырвать победу со счетом 3:1. В прошлом сезоне команда играла в элите украинского футбола, но заняла предпоследнее место в Серии А. Тогда за "синих" выступал другой украинец Виктор Коваленко.

Отметим, что Попов дебютировал за Эмполи на прошлой неделе в матче Кубка против Реджаны (2:1). Богдан уже выступал за сборную Украины U-17, на его счету 4 матча в течение 2024 года.