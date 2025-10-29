Перервав суху серію: вихованець Динамо забив вже п'ятий гол в чемпіонаті Італії

Український гравець Богдан Попов знову нагадав про себе грою за Емполі. Форвард перервав п'ятиматчеву суху серію.

Цього тижня в другому дивізіоні чемпіонату Італії проходять матчі 10-го туру сезону 2025/2026. Одним із центральних матчів тижня був бій між Емполі та Сампдорією, повідомляє 24 Канал.

Як забив Попов?

Попов опинився на заміні, але з'явився на полі на 74-й хвилині замість Стівена Шпенді. На той момент рахунок був 0:0, але Богдан вже за три хвилини гри відзначився м'ячем.

Після подачі з кутового воротар Сампдорії вибив м'яч у свого гравця і той полетів у бік воріт. Попов вдало зіграв на добиванні, відправивши снаряд у сітку з метра.

Попов відзначився у воротах Сампдорії: дивитися відео

Таким чином, Богдан перервав свою п'ятиматчеву серію в чемпіонаті Італії без голів. Востаннє українець відзначався голом ще в середині вересня. Тоді ще відомий експерт прокоментував виступи Попова.

До слова, минулого сезону Емполі вилетів із Серії А, а тоді за "блакитних" виступав інший українець Віктор Коваленко. Наразі ж після 10-ти турів команда Попова посідає 12 місце в другому італійському дивізіоні.

Що відомо про Богдана Попова?